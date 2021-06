Koronavirus z ideološkimi zobmi

V nadaljevanju preberite:

Obletnica konca britanske kolonialne oblasti in prehoda Hong­konga pod okrilje LR Kitajske bo 1. julija zaznamovana simbolično. Tega dne bo od polnoči prepovedano pristajanje letal iz Velike Britanije.



Čeprav so kot vzrok za to odločitev navedli »skrajno visoko tveganje« za prenos mutiranega koronavirusa, skorajda ni mogoče spregledati, da je bil ukrep uveden v času velike politične napetosti v odnosih Pekinga z Londonom.



Britanska vlada je nezadovoljna, ker Kitajska krši meddržavni sporazum o statusu Hongkonga znotraj kitajskih meja, vodstvo v Pekingu pa domneva, da so politične nemire, ki so leta 2019 pretresali to 7,5-milijonsko mesto, delno podpirale ali celo dodatno podpihovale zahodne sile, med katerimi je bilo vsekakor tudi Združeno kraljestvo.