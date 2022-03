Kot smo že poročali, so pred ukrajinsko mejo zbirajo tudi takšni ljudje, ki želijo v Ukrajino. Njihovi motivi so različni. Večinoma gre za Ukrajince, ki so bili do sedaj na delu v tujini ali na dopustu, sedaj pa se želijo vrniti domov k družinam. Ni namreč malo Ukrajincev, ki ne želijo zapustiti doma ali pa mislijo, da živijo v takšnem delu Ukrajine, kamor se vojna ne bo razširila.

Ukrajinsko sporočilo ruskim napadalcem. FOTO: Nathaniel R. Nagel

V Ukrajino se odpravljajo tudi številni tuji borci, novinarji in celo nekateri umetniki, ki želijo od blizu spremljati vojaške spopade.

Še vedno si ogromno Ukrajincev želi zapustiti državo in iščejo prostor na vlakih. FOTO: Nathaniel R. Nagel

Na madžarsko-ukrajinski meji smo tako spoznali mehiškega Američana Nathaniela R. Nagela. Iskal je prevoz z vozilom, da se prebije v Ukrajino, saj je prehod meje na ukrajinsko stran možen samo z motornimi vozilom. Prostor je našel na ukrajinskem poltovornjaku, nato pa se nam je spet oglasil iz Ukrajine. V vojno območje je odšel, da fotografira dogajanje.

»Ceste v Ukrajini so polne vojaških in policijskih vozil. Pripravljajo barikade, saj vsi pričakujejo ruske napade tudi na zahodu Ukrajine,« je sporočil iz Lvova.

»Lvov je še miren, toda po 22. uri velja policijska ura, trgovine so prazne, hotelske sobe pa skoraj ni možno najti.« Priznal je, da ima zelo čuden občutek: »Kot da imamo zatišje pred viharjem.«

V ukrajinskih menjalnicah je vse manj možnosti za zamenjavo valut. FOTO: Nathaniel R. Nagel

Utrinek z ukrajinskih cest. FOTO: Nathaniel R. Nagel