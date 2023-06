Kot da vojna ne bi bila dovolj

V nadaljevanju preberite:

Gladina reke Dneper v spodnjem toku še vedno narašča. Po zrušitvi jezu na hidroelektrarni Nova Kahovka v torkovih zgodnjih jutranjih urah se je višina že tako mogočne reke v povprečju dvignila za 5,6 metra. V ducatih popolnoma poplavljenih mest in vasi je še vedno ujetih več tisoč ljudi. Evakuacije, predvsem na levem bregu reke, ki je pod nadzorom ruskih okupacijskih sil, potekajo počasi in kaotično. Umirajo ljudje in živali. Uničen je celoten ekosistem.

Dneper je po informacijah ukrajinskih oblasti v celoti poplavil že skoraj 700 kvadratnih kilometrov ozemlja. 32 odstotkov na desnem bregu reke, ki je pod nadzorom ukrajinske vojske, in 68 odstotkov na levem bregu, ki ga od začetka agresije februarja lani skupaj s svojimi lokalnimi podizvajalci nadzirajo ruske sile.

Iz poplavljenega območja prihajajo postapokaliptične podobe in grozljive zgodbe, ki spominjajo na podobe iz poplavljenega New Orleansa pred osemnajstimi leti.