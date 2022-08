Krhka prekinitev ognja v Gazi

V nadaljevanju preberite:

Izraelci so v tokratno kampanjo bombardiranja in raketiranja Gaze krenili pod paradoksalno pretvezo »preventivnega napada« – v pričakovanju povračilnih ukrepov po aretaciji enega izmed vodilnih mož Islamskega džihada na okupiranem Zahodnem bregu pred dobrim tednom dni, ki med Palestinci dejansko ni sprožila pretiranega odziva.

Odziv Islamskega džihada na izraelske bombe in rakete, ki so padale tudi po civilnih objektih, je bil seveda pričakovan: na Izraela so se iz območja Gaze usule zaradi protiraketnega sistema Železna kupola praktično neuporabne rakete.