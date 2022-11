Krhka varnost na severu Kosova v pesti Kremlja

V nadaljevanju preberite:

Po nedavnem izstopu Srbov iz kosovske policije in drugih organov se je nezaupanje med administracijo v Prištini in Srbi na severu Kosova močno poglobilo. Varnostni strokovnjaki v razvoju dogodkov na severu Kosova prepoznavajo sledi, ki jih spominjajo na prijeme ruske hibridne vojne, že videne v Severni Makedoniji in Črni gori.