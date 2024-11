Kuharja, ki je odkrito nasprotoval Putinovi vojni, našli mrtvega v Beogradu

Ruskega televizijskega kuharja in glasnega nasprotnika Putinove politike Alekseja Zimina so odkrili mrtvega z rano na glavi v najetem stanovanju v Beogradu. Našel ga je menda lastnik stanovanja, potem ko je več dni neuspešno poskušal stopiti v stik z njim.

Dvainpetdesetletnik je leta 2014 ogorčeno kritiziral rusko invazijo na Krim, po začetku vojne v Ukrajini pa je na svojih družbenih omrežjih prav tako začel objavljati protivojne vsebine. Po odkritem nasprotovanju vojni z Ukrajino so na ruskem televizijskem kanalu NTV ukinili Ziminovo kuharsko oddajo, sam pa je odšel v izgnanstvo v London.

Na instagramovem profilu Ziminove restavracije v Sohu Zima so potrdili njegovo smrt in zapisali: »Aleksej je v svojem izjemnem življenju dosegel veliko. [...] Nastopil je v več kuharskih oddajah, bil je avtor številnih knjig in ustanovil več uspešnih restavracij.« Dodali so: »Za nas Aleksej ni bil le sodelavec, temveč tudi prijatelj in sopotnik, s katerim smo delili veliko izkušenj – prijetne, dobre in včasih tudi žalostne.«

Ruski mediji poročajo, da je kuhar šel v Srbijo promovirat svojo novo knjigo Anglomanija, ki jo je napisal v ruščini. V njej opisuje, kako »sodobne ideje o demokraciji, svobodi govora, človekovih pravicah, kapitalizmu z nečloveškim obrazom in socializmu s človeškim obrazom, znanosti, literaturi, božičnem puranu in popoldanskem čaju« izhajajo iz Združenega kraljestva, je zapisano na Ziminovi spletni strani.

Maja 2022 je za BBC povedal, da je njegova restavracija postala tarča napadov in groženj s požigom po napadu Rusije na Ukrajino, njegovi starši pa so resno razmišljali, da bi si spremenili ime.