Letalo in helikopter za vsako leto na vrhu

FOTO: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Enainsedemdeset bojnih letal in velikih helikopterjev je danes, ko je Komunistična partija Kitajske proslavljala 100. rojstni dan, poletelo prek Pekinga. Po navedbah kitajskih medijev so nevidni bombniki J-20 in helikopterji nove generacije potrdili, da so v celoti podrejeni partijskemu vodstvu.Po preletu je na Trgu nebeškega miru potekala slovesnost, na kateri je partijski in državni voditelj ter predsednik centralne vojaške komisije»slovesno objavil«, da je partija s pomočjo ljudstva dosegla cilj, ki si ga za zastavila za prvih sto let: zgradila je srednje razvito družbo in izkoreninila revščino. Že v naslednjem stavku je Xi zagrozil tujim silam, »ki poskušajo trpinčiti, si pokoriti ali zasužnjiti kitajski narod«, da bodo do konca uničene. »Kitajski narod v krvi nima gena, ki bi ga usmerjal k okupiranju drugih in prevladi nad drugimi,« je dejal. »Reševanje tajvanskega vprašanja in uresničitev popolne združitve domovine sta neomajni zgodovinski nalogi KPK in skupna želja kitajskega naroda,« je izjavil Xi.Na Tajvanu so te besede zazvenele kot grožnja in vladno telo, ki določa politiko v odnosih s Pekingom, se je takoj odzvalo z opozorilom, da so zgodovinsko napačne odločitve njene vodilne partije že do zdaj bile »resna grožnja območni varnosti«.