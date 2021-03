Leto dni od prve smrtne žrtve, v soboto umrlo pet bolnikov

10.39 Brazilija po novem na drugem mestu po številu okužb s koronavirusom

10.07 Na Norveškem novi primeri krvnih strdkov po cepljenju s cepivom AstraZenece

9.45 V soboto 520 na novo okuženih

9.11 Timmermans priznal napake EU v strategiji cepljenja

8.58 Na Žalah se bodo poklonili spominu preminulih zaradi covida-19

Brazilija je po številu okužb z novim koronavirusom prehitela Indijo, tako da je zdaj ta južnoameriška država z več kot 11,44 milijona primerov okužbe na drugem mestu na svetu. Pred njo so samo še ZDA. Ob tem iz več brazilskih mest poročajo o zlomu zdravstvenega sistema. Brazilsko ministrstvo za zdravje je v soboto sporočilo, da so v zadnjem dnevu zabeležili 76.178 novih primerov okužbe, umrlo pa je še 1997 covidnih bolnikov. Skupaj sta tako v državi, ki ima okoli 210 milijonov prebivalcev, za covidom umrla 277.102 bolnika, potrdili pa so 11.439.558 okužb, poročajo tuje tiskovne agencije.Brazilski predsednik, ki že od izbruha zmanjšuje resnost pandemije in pod vprašaj postavlja tudi pomen cepiv, še naprej nasprotuje omejevalnim ukrepom, češ da škodijo gospodarstvu. Ta teden ga je zato kritiziral tudi nekdanji predsednik, ki je Bolsonarove odločitve glede pandemije označil za neumne. Lula da Silva je v soboto prejel prvi odmerek cepiva proti covidu, ljudi pa je ob tem pozval, naj se ne zbirajo.Norveške zdravstvene oblasti preučujejo več primerov krvnih strdkov, ki so se pojavili pri mlajših osebah po cepljenju proti covidu-19 s cepivom AstraZenece. Za zdaj sicer ne morejo potrditi, ali so primeri povezani s cepljenjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pri treh mlajših odraslih je po cepljenju z omenjenim cepivom prišlo do krvnih strdkov ali možganskih krvavitev. Vsi trije so morali na zdravljenje v bolnišnico, je v soboto sporočila norveška agencija za zdravila in dodala, da o podobnih primerih poročajo iz drugih evropskih držav. Za zdaj sicer ni dokazov, da je to povezano s cepivom, vendar pozivajo vse mlajše od 50 let, ki se po cepljenju počutijo slabo ali se jim pod kožo pojavijo večje modre lise, da se zglasijo pri zdravniku.Na agenciji za zdravila so pojasnili, da so že pred tem prejeli več poročil o tovrstnih lisah ali manjših podkožnih pikah po cepljenju pri mlajših ljudeh. »To je resno in je lahko pokazatelj zmanjšanega števila krvnih ploščic,« so opozorili. Norveška je sicer že v četrtek iz previdnostnih razlogov začasno ustavila cepljenje s cepivom podjetja AstraZeneca, potem ko so se pri nekaterih po cepljenju s tem cepivom pojavili krvni strdki. Prav tako so cepljenje iz varnostnih razlogov začasno prekinile Danska, Islandija in Bolgarija, avstrijske oblasti pa so pred dnevi začasno ustavile cepljenje z eno od serij cepiva AstraZenece po smrti 49-letne medicinske sestre in pljučni emboliji pri neki 35-letnici po cepljenju. Za prekinitev cepljenja s sporno serijo so se odločile tudi Italija, Estonija, Latvija, Litva in Luksemburg. Evropska agencija za zdravila (Ema) je sicer v četrtek poudarila, da tveganje za nastanek krvnega strdka pri cepljenih ni večje kot v splošni populaciji. Tudi proizvajalec cepiva trdi, da je to varno.Po podatkih sledilnika za covid-19 so v soboto v Sloveniji opravili 5.984 PCR testov in 6.759 hitrih antigenskih testov ter potrdili 520 novih okužb. Delež pozitivnih na PCR testih je bil 17,4-odstoten. Skupno število aktivnih primerov znaša 10.293.Umrlo je pet bolnikov, je po tviterju sporočila vlada. v bolnišnicah se je zdravilo 438 oseb, intenzivno nego pa je potrebovalo 83 bolnikov. Iz bolnišnic so odpustili 18 oseb. 7-dnevno povprečje okuženih je v četrtek znašalo 697.Podpredsednik Evropske komisijeje priznal, da je EU naredila napake v strategiji cepljenja proti covidu-19. Kot je dodal v pogovoru za današnjo izdajo nemškega dnevnika Tagesspiegel, je pripravljen ob koncu pandemije narediti pregled, kaj je šlo narobe, zdaj pa je najpomembneje zagotoviti, da celotna Evropa dobi cepivo. Dodal je, da je skupen evropski pristop pri zagotavljanju cepiva »tudi v interesu bogatejših držav članic«, kot je Nemčija. Evropska komisija je naročila skupaj najmanj 1,4 milijarde odmerkov cepiv, odobrenih v EU, kar bi moralo v teoriji več kot zadostovati za njenih 450 milijonov prebivalcev.Komisija pa je postala tarča kritik zaradi počasne odzivnosti in strateških napak pri naročanju cepiv, nekatere države članice menijo, da razdeljevanje ni bilo enakomerno in da so nekatere države glede na število prebivalcev dobile veliko več cepiva kot druge. Potem ko je avstrijski kanclerv petek ostro kritiziral porazdeljevanje cepiv, je pet premierjev članic EU - poleg Kurza še slovenski Janez Janša ter premierji Češke, Latvije in Bolgarije - na institucije EU naslovilo pismo, v katerem so zahtevali čimprejšnji sklic vrha EU na to temo, sicer določene države članice unije preprosto ne bodo mogle izpolniti za drugo četrtletje zastavljenih ciljev glede cepljenja. Peterici se je kasneje pridružil še hrvaški premierNa ljubljanskih Žalah bo danes ob 11. uri v parku Mihe Potočnika žalna slovesnost, s katero se bo Slovenija poklonila spominu na vse preminule zaradi covidne bolezni ter izrekla sožalje in sočutje svojcem. Žalni nagovor bo imel v imenu države predsednik republike. Slovesnosti se bodo udeležili tudi predsednik vlade, predsednik DZin predsednik DSljubljanski nadškof in metropolitpa bo blagoslovil vrbo, ki bo v znak žalovanja in življenja posajena v parku Žale. Danes mineva leto dni, odkar je v Sloveniji preminula prva oseba s covidom-19. Doslej je pri nas po vladnih podatkih umrlo več kot 4200 bolnikov s covidom-19, med njimi večinoma starejši. Žarišča okužb so bili lani zlasti domovi za starejše, stanje pa se je začelo umirjati po začetku cepljenja proti covidu-19 konec decembra. Stanovalci v domovih so bili skupaj z zaposlenimi v njih in najbolj izpostavljenimi zdravstvenimi delavci namreč prvi na vrsti za cepljenje.