Leto, v katerem (ne) bo rojena nova valuta

Dve besedni zvezi sta v minulem­ letu povzročali upanje in tesnobo: nova svetovna ureditev in tretja svetovna vojna. Pogosto se je govorilo tako o prvi kot o drugi.

Obe sta se opirali na vse močnejšo Kitajsko. Od azijske sile se je pričakovalo, da bo postavila­ temelje novi svetovni ureditvi, hkrati pa so se mnogi bali, da bo prav njena nezadržna rast pripeljala do oboroženega spopada z ZDA, iz katerega se bo razplamtela tretja svetovna vojna. Toda ne eno ne drugo ni bilo blizu resničnemu stanju. Kitajski še vedno ni do rušenja obstoječe uredit­ve, kaj šele do tega, da bi zanetila vojno. Zlasti ne z ZDA.

Pa vendar se bo 1. januarja 2024, ko se bodo vrata Bricsa odprla petim novim državam, ki bodo s tem dnem dobile polno članstvo v klubu, katerega članice so bile do zdaj Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, v ozadju sedanje ureditve zgodila velika sprememba. Z vstopom Egipta, Etiopije, Irana, Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov (ZAE) v ta blok se bo razširil prostor za revizijo določenega segmenta svetovne ureditve.

Brics+, kot se neuradno imenuje razširjeni klub, ki vse bolj teži k temu, da bi postal protiutež skupini najmočnejših gospodarstev, zbranih v G7, bo stavil predvsem na svoj načrt odprave prevlade dolarja, čeprav je vprašanje, kaj točno bo to pomenilo za vsako od desetih članic tega živopisnega bloka.