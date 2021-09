Logistični problem lahko hitro preraste v političnega

V nadaljevanju preberite:

Prizori dolgih kolon avtomobilov pred praznimi bencinskimi črpalkami bi bili nočna mora za vsako industrializirano gospodarstvo in udarec za njegov ugled. Nobena razvita država si namreč ne želi primerjav z Venezuelo, še posebno ko gre za dostop do tako osnovnih dobrin, kakršna je bencin.



Toda tisto, kar bi moralo britanskega premiera Borisa Johnsona in njegove ministre najbolj skrbeti pri spopadanju z najnovejšo krizo, ki je doletela Združeno kraljestvo, je, kako preprečiti, da se kaj takega več ne ponovi. V nasprotnem primeru utegne logistični problem, krivdo za katerega je deloma mogoče pripisati tudi brexitu, hitro prerasti v političnega.