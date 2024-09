Macron končno imenoval premiera, to je Michel Barnier

Francoski predsednik Emmanuel Macron je po dolgotrajnem iskanju primernega kandidata danes za novega premiera imenoval nekdanjega pogajalca EU za brexit Michela Barnierja. 73-letni izkušeni politik z desnice se je kot možen novi predsednik vlade začenjal omenjati v zadnjih dneh.

Elizejska palača je v sporočilu za javnost navedla, da je Macron Barnierju podelil mandat za sestavo vlade, ki bi združila politične sile za služenje državi in Francozom.

Imenovanje sledi dolgemu nizu posvetovanj, med katerimi je predsednik v skladu z ustavno dolžnostjo želel zagotoviti, da bi novi premier in vlada izpolnila pogoje za največjo možno stabilnost in zmožnost čim širšega združevanja, so še navedli v sporočilu, ki ga povzemajo francoski mediji.

Z imenovanjem Barnierja, ki prihaja iz vrst Republikancev in je bolj kot doma poznan v Bruslju, se končuje skoraj dva meseca trajajoče mučno iskanje premiera po julijskih volitvah, ki niso nobenemu taboru prinesle jasne večine.

Vse odtlej državo vodi vlada premiera Gabriela Attala, ki opravlja zgolj tekoče posle.

Novega premiera mora sicer potrditi še parlament.