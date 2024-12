Macron udaril po levici in desnici pred prihodom gostov

V nadaljevanju preberite:

Macron bo ta konec tedna gostil kronane glave z vsega sveta, ki si bodo prišle ogledat prenovljeno katedralo Notre-Dame. Tudi novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump bo med njimi. Do sobote, ko se bodo proslave začele, bi predsednik republike rad mestu in svetu razglasil ime novega predsednika vlade, pa mu ne gre od rok. Dosedanji premier Michel Barnier je včeraj dopoldne prišel izročit svoj obvezni odstop. Pogovarjala sta se celo uro, saj mora Barnier delati kot premier do trenutka, ko bo zaletavi predsednik našel novo žrtev za vodenje palače Matignon.

Michel Barnier je formalno odstopil, ko je poslanska zbornica v sredo zvečer s 331 glasovi izglasovala padec njegove vlade po samo treh mesecih. V zgodovino bo zapisan kot premier z najkrajšim mandatom v moderni dobi.