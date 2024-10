Macron za ustavitev dobave orožja Izraelu, Netanjahu za odziv na iranski napad

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v soboto pozval k ustavitvi dobave orožja Izraelu za posredovanje v Gazi, kar je izzvalo oster odziv izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Slednji je v večernem televizijskem nagovoru dejal, da ima Izrael pravico do obrambe in se bo odzval tudi na iranski raketni napad.

»Izrael ima dolžnost in pravico, da se brani in odzove na te napade in to je tisto, kar bomo storili,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. »Nobena država na svetu ne bi sprejela takšnega napada na svoja mesta in državljane,« je še dodal po navedbah nemške tiskovne agencije dpa.

Macron je bil v pogovoru za francoski medij France Inter kritičen do izraelskega posredovanja v Gazi in Libanonu. »Mislim, da si moramo danes prvenstveno prizadevati, da se vrnemo k politični rešitvi, da prenehamo z dobavo orožja za spopade v Gazi,« je dejal.

Macron je zaskrbljen zaradi konflikta v Gazi, ki se nadaljuje kljub večkratnim pozivom k prekinitvi ognja. »Mislim, da nas ne slišijo,« je dejal. »Mislim, da je to napaka, tudi za varnost Izraela,« je dodal in ocenil, da konflikt vodi v različna »sovraštva«. »Libanon ne sme postati nova Gaza,« je menil francoski predsednik.

Netanjahu je v odgovoru izpostavil, da je izraelska vojska uničila »velik del« raketnega arzenala libanonske milice Hezbolah, a da nevarnost te šiitske organizacije še ni povsem odpravljena. Zatrdil je, da Hezbolah načrtuje še večji pokol na severu Izraela, kot ga je pred približno letom dni izvedla palestinska milica Hamas na jugu države.

Eno leto že traja veriga nasilja. FOTO: Ahmad Gharabli/AFP

»Medtem ko se Izrael bori proti barbarskim silam, ki jih vodi Iran, bi morale vse civilizirane države trdno stati ob strani Izraelu,« je še povedal Netanjahu. Njegova država se bo po njegovih besedah še naprej borila za mir in varnost v svetu, dokler bitka ne bo dobljena, navaja dpa.

Iz urada francoskega predsednika so kasneje sporočili, da Francija ostaja »trdna prijateljica Izraela«. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sta Macron in Netanjahu izmenjala mnenja tudi v telefonskem pogovoru. Kot so sporočili iz predsedniške palače, je Macron poudaril, da je zavezanost Francije varnosti Izraela neomajna, a hkrati izrazil prepričanje, da je napočil čas za prekinitev ognja.

Macron je Netanjahuja spomnil na mobilizacijo francoskih vojaških virov za obrambo Izraela med napadi Irana v zadnjih mesecih, so sporočili iz predsedniške palače. Poudaril je še, da ima Izrael tako kot vsaka druga država pravico, da se brani pred terorizmom. Napadi na Izrael in njegove državljane se morajo končati, bodisi s strani Irana bodisi njegovih pomožnih sil v regiji. Obenem je Macron izjavil, da dobava orožja, podaljševanje vojne v Gazi in njena širitev na Libanon ne morejo ustvariti varnosti, ki jo Izraelci in vsi v regiji pričakujejo. Netanjahu pa je poudaril, da Izrael pričakuje podporo svojih prijateljev in ne omejitev, ki bi samo okrepile iransko os zla.

Katar, ključni posrednik v pogajanjih o prekinitvi ognja v Gazi, je v odzivu sporočil, da je Macronova sobotna izjava »pomemben in cenjen korak k ustavitvi vojne«.

Izjave francoskega predsednika sta pozdravila tudi Jordanija in Libanon. Libanonski premier Nadžib Mikati je po noči intenzivnega izraelskega bombardiranja južnega predmestja Bejruta pozval mednarodno skupnost, naj »pritisne na Izrael«, da se »zaveže premirju«.

Netanjahu je pohvalil vojsko

Netanjahu je danes dejal, da je svet osupel nad udarci, ki jih je izraelska vojska v zadnjem letu zadala svojim sovražnikom, zlasti v Gazi in Libanonu. Načelnik generalštaba izraelske vojske Herci Halevi pa je v sporočilu vojakom ob obletnici zapisal, da je vojaško krilo Hamasa poraženo.

»Pred enim letom smo prejeli strašen udarec. V dvanajstih mesecih od takrat smo spremenili realnost na vseh področjih. Ves svet je osupel nad udarci, ki jih zadajate našim sovražnikom,« je Netanjahu po poročanju španske tiskovne agencije EFE dejal izraelskim vojakom ob meji z Libanonom.

Kar zadeva boj proti Hezbolahu v Libanonu pa je Halevi menil, da je bil libanonskemu šiitskemu gibanju zadan hud udarec. »Uničujemo zmogljivosti naših sovražnikov in zagotovili bomo, da se te zmogljivosti ne bodo obnovile, tako da se 7. oktober ne bo nikoli več ponovil,« je poudaril.

Hamas: Vdor 7. oktobra je bil veličasten

Palestinska islamistična skupina Hamas je vdor v Izrael 7. oktobra lani, ki je bil povod za vojno v Gazi, označila kot »veličasten«. Vdor je »razbil iluzije, ki si jih je sovražnik ustvaril sam ter svet in regijo prepričal o svoji domnevni premoči in zmogljivostih«, je v video izjavi, objavljeni v Dohi, dejal član Hamasa Halil al Haja.

Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal al Haja, leto dni po napadu »vsa Palestina, zlasti Gaza, in naše palestinsko ljudstvo s svojim uporom, krvjo in vztrajnostjo piše novo zgodovino«.

Na Hamasov napad na Izrael 7. oktobra lani, v katerem je bilo ubitih več kot 1205 ljudi, je Izrael odgovoril s silovito vojaško ofenzivo v Gazi. V izraelskih povračilnih ukrepih je bilo doslej po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje v Gazi ubitih najmanj 41.870 Palestincev, večinoma civilistov, še poroča AFP.