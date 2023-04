Macronov ideološki boj za evropsko suverenost

V nadaljevanju preberite:

Ni prvič, da izjave francoskega predsednika Emmanuela Macrona v katerem od intervjujev povzročajo precej nemira in mrščenja obrvi ne samo v glavnih mestih po stari celini, temveč tudi v ZDA. Pred leti je, denimo, razglasil Nato kar za – možgansko mrtvega.

Kritiki v njegovih nastopih vidijo sledenje tradiciji francoskih dvomov o čezatlantskem povezovanju in aroganco Elizejske palače. Tudi izjave v intervjuju za Les Echos in Politico v letalu na poti z obiska na Kitajskem so tarča kopice kritik. Med drugim je govoril, da se Evropa ne bi smela le »prilagajati ameriškemu ritmu in kitajskemu pretiranemu odzivanju«.

Strateška avtonomija naj bi bila ključna, da evropske države ne bi postale vazali. EU vidi kot tretji pol proti Kitajski in ZDA. Past za Evropo naj bi bila, če bi se med urejanjem svojega strateškega položaja znašla ujeta v krize, »ki niso naše«.