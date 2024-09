Maduro razglasil božične praznike od 1. oktobra

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je v ponedeljek razglasil, da se bodo »v znak hvaležnosti venezuelskemu ljudstvu« božični prazniki letos začeli 1. oktobra. Edini realen učinek bodo sicer božični okraski na javnih površinah. Po mnenju številnih gre za poskus Madura, da bi ob polemikah glede nedavnih volitev preusmeril pozornost javnosti.

»Za vse Venezuelce, z mirom, srečo in varnostjo,« je Maduro še dejal v ponedeljek v svoji oddaji na državni televiziji Globo Vision, ko je razglasil predčasen začetek božičnih praznikov. To sicer ne bo imelo nobenega dejanskega učinka z izjemo božičnih okraskov na javnih površinah, poroča španska javna televizija RTVE.

Edmund Gonzalez Urrutia FOTO: Juan Barreto/AFP

Do Madurove napovedi je prišlo sredi globoke politične krize v Venezueli, ki so jo povzročile sporne predsedniške volitve 28. julija, in zgolj nekaj ur po tem, ko je sodišče odredilo aretacijo opozicijskega kandidata Edmunda Gonzaleza Urrutie.

Poraženec spornih volitev, na katerih naj bi zmagal dolgoletni predsednik Maduro, je med drugim obtožen prisvajanja položaja, ponarejanja javnih dokumentov in spodbujanja k uporu. Številne države tako v Ameriki kot v Evropi sicer ne priznavajo legitimnosti rezultatov volitev v Venezueli, kjer volilne oblasti niti niso objavile uradnih izidov.

Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP se zdi, da gre pri Madurovi potezi za poskus preusmerjanja pozornosti javnosti ob polemikah glede rezultatov volitev.

Katoliška cerkev v Venezueli je medtem obsodila »politično zlorabo« tradicionalnega krščanskega praznika, ki ga v katoliških in protestantskih državah praznujejo 25. decembra kot spomin na rojstvo Jezusa. »Božič je univerzalen praznik. Način in čas praznovanja sta v pristojnosti cerkvene oblasti. Ta praznik se ne sme uporabljati v propagandne ali politične namene,« je v izjavi na družbenih omrežjih zapisala Venezuelska škofovska konferenca (CEV).

To sicer ni prvič, da je Maduro »pospešil božič«, navaja RTVE. To je denimo storil že leta 2020, ko je Venezuelo in svet pretresala pandemija covida-19. Takrat je predčasno praznovanje božiča pospremil s povečanjem državne pomoči za najrevnejše dele države.