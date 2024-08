Venezuelsko vrhovno sodišče potrdilo Madurovo zmago

Venezuelsko vrhovno sodišče, ki je zvesto vladi, je danes potrdilo zmago Nicolasa Madura na predsedniških volitvah 28. julija, ki so jih po mnenju opozicije zaznamovale goljufije. Uradni volilni izidi po posameznih okrajih sicer niso bili objavljeni, ker da so bile volilne oblasti tarča kibernetskega napada, poročajo tuje tiskovne agencije.

Odločitev je sporočila predsednica vrhovnega sodišča Caryslia Rodriguez, ki je navedla, da je sodišče potrdilo volilno gradivo in rezultat volitev, ki ga je izdala osrednja volilna komisija. Ta je že pred časom Madura, ki je na oblasti od leta 2013, razglasila za zmagovalca, vse doslej pa še ni objavila uradnih izidov, ker da je bila tarča kibernetskega napada.

Opazovalci menijo, da gre le za izgovor, da jim ni treba objaviti uradnih izidov. Glede na dosedanje navedbe komisije je sicer Maduro prejel okrog 52 odstotkov glasov, njegov tekmec Edmundo Gonzalez Urrutia pa 44 odstotkov. Opozicija trdi, da jih je slednji glede na njihovo štetje glasov na posameznih voliščih dejansko prejel več kot dve tretjini.

Po volitvah so se v Venezueli zvrstili številni protesti, med katerimi je bilo glede na uradne podatke ubitih 25 ljudi, skoraj 200 je bilo ranjenih, okrog 2400 pa pridržanih.

ZDA in številne države Latinske Amerike so nekdanjega diplomata Gonzaleza Urrutio že priznale za zmagovalca venezuelskih volitev. Evropska unija, Organizacija ameriških držav in številne druge države v regiji so izrazile vsaj jasen dvom v uradne izide volitev in pozvale k objavi podrobnih seznamov izidov.