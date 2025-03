Marta Kos po srečanju z Vučićem: S kom v Srbiji pa naj se pogovarjam?

Evropska komisarka za širitev Marta Kos razume kritike na račun njene izjave po srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, poudarja pa, da njenega dela ne gre presojati po 280 znakih. Kot je dejala za Radio Slovenija in portal N1, tudi ne ve, s kom drugim v Srbiji bi se ta hip lahko pogovarjala, da bi zagotovili njen obstanek na evropski poti.

Kosova se je v sredo prejšnji teden v Bruslju srečala z Vučićem, po sestanku pa na omrežju X srečanje med drugim označila kot konstruktivno.

Zaradi tega je bila deležna številnih kritik tako v Sloveniji kot v Srbiji, kjer že mesece potekajo množični protesti. V središču je opozarjanje na sistemsko korupcijo, pa tudi obtožbe represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

»Povsem razumem, če se ljudje ne strinjajo z objavo, a prosim za razumevanje, da mojega dela ne presojate po 280 znakih,« je Kosova, ki je na obisku v Sloveniji, dejala v danes objavljenem izseku pogovora za N1.

Podobno je svojo objavo pojasnila tudi v intervjuju za Radio Slovenija, kjer je dodala še, da je v diplomaciji tako, da bi velikokrat škodovali različnim stranem, če bi povedali vse.

Odgovorila je tudi na kritike, zakaj se je z Vučićem le nekaj dni po obsežnih protestih v Beogradu, na katerih je policija po navedbah udeležencev uporabila celo zvočni top, sploh sestala.

»S kom pa se potem lahko pogovarjam, ali pa s kom naj se pogovarjam v Srbiji, da si bomo zagotovili, da bo Srbija ostala na evropski poti?« se je vprašala Kosova in nakazala na to, da država trenutno nima premiera in ministrov s polnimi pooblastili.

Kot je dodala, se je s predsednikom države, ki je kandidatka za članstvo že 13 let, pogovarjala tudi o reformah, potrebnih za nadaljevanje približevanja Evropski uniji.

»In ravno ta pogovor s predsednikom Vučićem, ki res ni bil enostaven, je privedel do tega, da imamo zdaj njegove obljube, ne samo meni, ampak tudi predsednici evropske komisije in predsedniku sveta, da bo vse to, kar sem mu rekla, da mora Srbija narediti na evropski poti, v prihodnjih tednih tudi naredila,« je dejala.

Zatrdila je, da je v stalnem stiku tudi s srbskimi nevladnimi organizacijami, ki jim je obenem za prihodnja leta zagotovila dodatna sredstva.