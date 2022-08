Med letom hotel odpreti vrata, letalo zatem zasilno pristalo v Zagrebu

Na letališču v Zagrebu je s ponedeljka na torek zasilno pristalo letalo britanske potovalne agencije TUI, potem ko je eden od potnikov med letom hotel odpreti zasilni izhod, poroča hrvaški spletni portal Croatianaviation.com. Letalo je potovalo iz Pafosa na Cipru v Manchester, potnik pa je bil po navedbah sopotnikov pod vplivom opojnih substanc.

Potnik je med letom užival beli prah, domnevno kokain, ter molil na tleh potniške kabine, so njegovi sopotniki na letalu dejali za britanski časnik Manchester Evening News.

Preden je krenil proti zasilnemu izhodu, je vpil »vidimo se v raju«, nato pa poskušal odpreti vrata zasilnega izhoda, dokler ga nekaj drugih potnikov ni zadržalo in obvladalo. Potniki bi iz Pafosa v Manchester morali poleteti v ponedeljek ob peti uri popoldne, a je letalo imelo šesturno zamudo.

V Zagrebu so pristali ob eni uri zjutraj in nadaljevali pot v Manchester v torek ob 20.30. Problematičnega potnika je iz letala pospremila policija in leta v torek ni nadaljeval.