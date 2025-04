Med pridržanimi v protikorupcijski preiskavi pevec skupine Hladno pivo

Hrvaška policija in uslužbenci urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) so danes v okviru protikorupcijske preiskave prijeli Mileta Kekina, pevca nekdanje glasbene skupine Hladno pivo in soproga poslanke in kandidatke zeleno-leve stranke Zmoremo! na nedavnih predsedniških volitvah Ivane Kekin, poročajo hrvaški mediji.

Kekin naj bi bil aretiran v okviru preiskave zlorabe položaja in pranja denarja v kraju Buje v hrvaški Istri, kjer imata zakonca Kekin hišo, ki jo oddajata. Uradni organi informacije o Kekinovem pridržanju zaenkrat niso potrdili.

Pod drobnogledom organov pregona so se znašli tudi Jelena Perossa, donedavna vodja oddelka za prostorsko planiranje in upravljanje v mestu Buje, njen mož Damir, župan Buj Fabrizio Vižintin in več drugih ljudi.

Uskok podrobnosti preiskave ni razkril, je pa sporočil, da potekajo aretacije in preiskave stanovanj z namenom zbiranja dokazov.

»Navedene akcije se izvajajo v Zagrebu in na območju Istre v zvezi z več osebami, za katere se utemeljeno sumi, da so storile več kaznivih dejanj zlorabe položaja in pooblastil ter pranja denarja,« je sporočil urad in dodal, da se bodo po zaslišanju osumljencev odločili, ali bodo zanje zahtevali preiskovalni pripor.

Po neuradnih informacijah se je Kekin v preiskavi znašel v povezavi z domnevnim favoriziranjem pri nakupu zemljišča poleg njegove in ženine hiše v kraju Momjan pri Bujah. Pri nakupu 358 kvadratnih metrov velikega zemljišča naj bi občinski proračun oškodoval za nekaj manj kot 7000 evrov.

Župan Zagreba iz vrst stranke Zmoremo! Tomislav Tomašević je v odzivu na prijetje Kekina dejal, da ni naključje, da je do tega prišlo na dan glasovanja v saboru o razrešitvi glavnega državnega tožilca Ivana Turudića.

»Ravno danes se je policija znašla v stanovanju poslanke Ivane Kekin, ki je večkrat kritizirala delo državnega tožilca Turudića. To ne more biti naključje in je sporočilo vsem, ki si upajo kritizirati delo in preteklost glavnega državnega tožilca,« je dejal Tomašević.

Župan hrvaške prestolnice je prepričan, da bo Kekin dokazal svojo nedolžnost, obenem pa meni, da je dogajanje tudi »del bitke za Zagreb« v okviru prihajajočih lokalnih volitev, ki bodo maja.

Zakonca Kekin sta se v preiskavi v zvezi z zemljiščem v Istri znašla že decembra lani, ko je bila v središču pozornosti preiskovalcev cena, po kateri sta zemljišče leta 2018 kupila. Ivana Kekin je takrat zagotavljala, da je vse potekalo v skladu z zakonom.