Med protesti v Bordeauxu ogenj poškodoval mestno hišo

V Franciji so v četrtek znova potekali množični protesti proti sporni pokojninski reformi. V Bordeauxu na jugozahodu države so visoki plameni poškodovali vhod v tamkajšnjo mestno hišo, po vsej državi pa je bilo skupno aretiranih od 80 do več kot 170 ljudi. Premierka Élisabeth Borne je nasilje obsodila kot nesprejemljivo.

Protesti so med drugim potekali v Parizu, Rennesu, Nantesu, Bordeauxu in Lorientu. Po vsej državi je po podatkih francoskega notranjega ministrstva protestiralo 1,09 milijona ljudi, po podatkih sindikata CGT pa 3,5 milijona.

Notranji minister Gerald Darmanin je danes sporočil, da je bilo med protesti ranjenih 441 pripadnikov varnostnih sil in da je bilo po vsej državi skupno aretiranih 457 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Bordeauxu je pred mestno hišo zagorel ogenj in poškodoval vhod na kolonado, ki vodi v preddverje stavbe. Enega moškega so aretirali. Ni jasno, kdo je zanetil požar, ki pa so ga gasilci hitro pogasili.

Težko razumem in sprejemam tovrstni vandalizem, je danes za radio RTL povedal župan Bordeauxa Pierre Hurmic in incident najostreje obsodil.

V Parizu so na sicer v splošnem mirnih demonstracijah občasno potekali spopadi med policijo in zamaskiranimi protestniki. Ti so menda razbijali izložbe in uničevali javno lastnino. Policija je proti izgrednikom uporabila solzivec in aretirala 33 ljudi, navaja BBC.

V pogovoru za televizijski kanal CNews je Dermanin povedal tudi, da so bili na pariških ulicah med najbolj nasilnim protestnim dnem od začetka demonstracij januarja prižgani 903 ognji. Obenem je pohvalil delo policije, navaja AFP.

Mislim, da zakona ne bi smeli umakniti zaradi nasilja, je dejal notranji minister v odzivu na pozive protestnikov po umiku reforme. »Če bi to storili, bi to pomenilo, da ni države. Sprejeti bi morali demokratično, družbeno razpravo, ne pa nasilne razprave,« je dodal.

Zaradi protestov sta bila med drugim motena železniški promet in delovanje naftnih rafinerij, z dela pa so odšli tudi učitelji in delavci na pariškem letališču Charles de Gaulle. Prav tako je bilo zaprtih več znamenitosti.

»Eksplozivne razmere«

Policisti za boj proti izgredom ob ognju, ki so ga zanetili protestniki med demonstracijami. FOTO: Philippe Lopez/AFP

Francoski sindikati so za »eksplozivne razmere« v državi obtožili vlado in delavce pozvali, naj nadaljujejo proteste proti reformi. V luči tega so pozvali k novemu, že desetemu dnevu stavk in protestov po vsej državi prihodnji torek, ki bo sovpadal z načrtovanim obiskom britanskega kralja Karla III. Darmanin, ki je poskušal razbliniti vse skrbi pred kraljevim obiskom, je v četrtek zvečer dejal, da varnost ne predstavlja težav in da bo monarh dobrodošel in dobro sprejet, navaja BBC.

Sporna pokojninska reforma, ki jo je francoska vlada prejšnji teden s pomočjo ustavnih pooblastil sprejela mimo parlamenta, predvideva zvišanje upokojitvene starosti z 62 na 64 let in podaljšuje čas vplačevanja prispevkov v pokojninsko blagajno. Trenutno jo preučuje francoski ustavni svet. Datum, ko naj bi se o njej izrekel, ni znan, navaja DPA.

Reforma je po mnenju vlade nujna za obstoj francoske pokojninske blagajne, francoski predsednik Emmanuel Macron pa si želi, da bi začela veljati do konca leta.