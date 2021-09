Med SPD in CDU pogovori o koaliciji ne potekajo

V nadaljevanju preberite:

Kdo bi s kom in za kakšno ceno? V SPD Olafa Scholza ciljajo na sestavo koalicije z Zelenimi in liberalno FDP in to, če bo le šlo, še pred božičnimi prazniki. In če se ne bo izteklo? Scholz ne izključuje drugih kombinacij, pa tudi v CDU/CSU se ponujajo za sestavo nove nemške koalicije. Volilni rezultat pa nenazadnje omogoča tudi novo staro veliko koalicijo, le da bi tokrat na njenem čelu sedel socialnodemokratski kancler. Scholz sicer tujini obljublja, da bo tudi nova nemška vlada stabilen in zanesljiv partner.