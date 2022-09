Medvedjev za izvedbo referendumov o priključitvi zasedenih ozemelj v Ukrajini

Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je danes, v luči uspehov ukrajinske protiofenzive, pozval k izvedbi referendumov o priključitvi na ozemljih v Ukrajini, ki jih trenutno nadzirajo ruske in proruske sile. Z izvedbo referendumov bi Rusija lahko izkoristila vse svoje vojaške zmogljivosti za »samoobrambo« priključenega teritorija, je ocenil.

»Potem ko bodo potekali referendumi in bodo nova ozemlja postala del Rusije, bo geopolitična preobrazba v svetu dobila nepovraten značaj,« je Medvedjev zapisal na telegramu in pri tem poudaril, da bi Rusija po izvedbi referendumov lahko razširila svoj vojaški mandat, saj da bi za »samoobrambo« priključenega teritorija lahko uporabila vsa razpoložljiva sredstva.

Tudi proruski separatisti v regijah Doneck in Lugansk so pozvali k hitri izvedbi referendumov predvsem zaradi napredovanja ukrajinskih sil.

Vodja samooklicane Doneške republike Denis Pušlin je danes dejal, da bi se referendumi o priključitvi k Rusiji že morali izpeljati. »Mislim, da ljudje že dolgo čakajo na referendum in da bo to verjetno politična poteza, ki bo pomagala zagotoviti varnost civilistov,« je povedal za rusko državno televizijo.

Prav tako je dejal, da je bil v stiku z vodjo proruske samooklicane Luganske republike in ga pozval, naj se združijo prizadevanja za pripravo referendumov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prizor iz Luganska. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Podobno taktiko je Moskva uporabila že leta 2014, ko si je z referendumom, ki ni bil mednarodno priznan, priključila ukrajinski polotok Krim.

Ukrajinska vojska od začetka meseca v okviru svoje obsežene protiofenzive beleži številne uspehe proti ruskim silam zlasti na vzhodu in jugu države. »Okupatorji so očitno v paniki,« je v televizijskem nagovoru v ponedeljek zvečer dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da so zdaj osredotočeni na hitro osvobajanje vseh območij pod ruskim nadzorom.