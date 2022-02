Mesto Washington zaradi tovornjakarjev zaprosilo za pomoč nacionalno gardo

Ameriška prestolnica Washington in kongresna policija sta v torek Pentagon zaprosili, naj odobri napotitev do 800 pripadnikov nacionalne garde na ulice prihodnji teden. Obeta se namreč prihod različnih konvojev tovornjakarjev, ki želijo slediti primeru kanadskih vzornikov in protestirati proti ukrepom za zajezitev covida-19. Tudi ameriški tovornjakarji bi rad protestirali proti ukrepom za zajezitev pandemije covida, kot sta cepljenje in nošenje mask. Gre bolj za konservativne šoferje, ki ne marajo predsednika Josepha Bidna in menijo, da sedaj v ZDA vlada komunistična diktatura.

Izredne razmere zaradi koronavirusa je sicer marca 2020 uvedel vzornik tovornjakarjev, bivši predsednik Donald Trump, za eno leto. Biden je napovedal, da jih namerava podaljšati, čeprav posamezne države in lokalne skupnosti že same odpravljajo določene ukrepe, ker se razmere umirjajo. Kanadski tovornjakarji so tri tedne vztrajali v Ottawi in zaprli nekaj mejnih prehodov, dokler oblasti niso uvedle izrednih ukrepov in jih okrog 100 aretirale ter jim zaplenile tovornjake. Po ZDA naj bi se ta teden sestavilo več konvojev, ki bodo šli proti prestolnici iz različnih krajev in po različnih cestah. Nekateri nameravajo povzročati težave 1. marca pred kongresom, ko bo imel Biden tam govor o položaju v državi, nekateri nameravajo ostati na obvoznici, v mesto pa bodo prišli ob različnih dneh. Ni še jasno, ali bodo skušali blokirati mesto po ulicah ali morda na obvoznici. Ameriška policija sicer za razliko od kanadske za ukrepanje ne potrebuje izrednih pooblastil. Nihče pa si ne želi ponovitve 6. januarja lani, ko so Trumpovi privrženci napadli zvezni kongres.