Migranti bodo iz Sredozemlja preusmerjeni na Balkan

V nadaljevanju preberite:

Predsednica italijanske vlade Giorgia Meloni in njen albanski kolega Edi Rama sta v Rimu podpisala sporazum, po katerem bo Italija do prihodnje pomladi v Albaniji zgradila dva sprejemna centra za migrante in ju tudi financirala in upravljala, Albanija pa bo poskrbela za stražo in zunanji nadzor. Melonijeva slavi, prepričana, da je to model, ki naj mu sledi vsa Evropska unija. Opozicija opozarja, da se rojeva novi Guantanamo, pa tudi to, da se sredozemska migrantska pot preusmerja na balkansko pot.