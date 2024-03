Milanović napovedal kandidaturo za premiera

Potem ko je hrvaški predsednik Zoran Milanović danes najprej poskrbel za presenečenje, ko je za datum parlamentarnih volitev določil sredo, 17. april, je popoldne na novinarski konferenci največje opozicijske stranke SDP sporočil, da bo na volitvah kandidat te stranke za položaj premiera.

Milanović je danes sporočil, da bo sodeloval na parlamentarnih volitvah in da bo kandidat za premiera. V nasprotju z napovedmi več hrvaških medijev je po najavi svoje odločitve na omrežju Facebook pojasnil, da bo še naprej opravljal trenutno funkcijo.

Kot je zapisal, bo kandidiral kot neodvisni in nestrankarski kandidat na listi SDP, odstopil pa da bo šele po volilni zmagi, v katero je prepričan. Na novinarski konferenci, s katero je presenetil javnost, je Milanović pred tem pojasnil svoje razloge za kandidaturo na parlamentarnih volitvah.

Vedro, ki je prelilo greznico vseh nečistoč

»V življenju vsakega od nas obstajajo trenutki, ko je treba iti iz cone udobja. Ta čas je potrkal na moja vrata v trenutku Turudića,« je dejal Milanović. Pri tem je mislil na vladno imenovanje Ivana Turudića za generalnega državnega tožilca, čeprav je ta kot predsednik županijskega sodišča v Zagrebu imel stike z osebama, ki so ju preiskovali zaradi suma korupcije.

To je bilo po Milanovićevih besedah namreč vedro, ki je »prelilo greznico vseh nečistoč, ki že leta dušijo našo državo«.

»Zbrali bomo večino za vlado narodne rešitve,« je še dejal in dodal, da je čas, da osedlajo konje. Obenem je povabil »vse neomadeževane in vrle ljudi« k temu, da se zberejo. Milanović je kot voditelj SDP sicer enkrat že vodil vlado, in sicer med letoma 2011 in 2016.

Kot je na novinarski konferenci napovedal predsednik SDP Peđa Grbin, bo Milanović nosilec liste v prvi volilni enoti.

Največjo podporo ima še vedno HDZ

Nosilec liste vladajoče HDZ v prvi volilni enoti, ki obsega severozahodni del zagrebške županije ter del središča in zahoda Zagreba, je predsednik HDZ in aktualni premier Andrej Plenković.

Zadnja raziskava javnega mnenja, ki jo je pred dnevi objavila hrvaška televizija RTL, je sicer pokazala, da ima največjo podporo še vedno HDZ. Zanje bi, če bi bile volitve v začetku marca, glasovalo 26,5 odstotka volivcev. SDP bi prejel 17,9 odstotka glasov, Most 7,9 odstotka, Zmoremo! 7,8 odstotka, Domovinsko gibanje pa 7,7 odstotka.

Sodelovanje Milanovića na volitvah bi lahko močno premešalo karte na hrvaškem političnem parketu, saj je ravno aktualni predsednik po anketah javnega mnenja najpopularnejši hrvaški politik.

Njegova napoved odpira številna pravna vprašanja. Milanoviću, ki je predsednik Hrvaške od februarja 2020, se sicer pred koncem leta izteče mandat, a datum za predsedniške volitve še ni bil določen.