Milanović je kršil pravico do zasebnosti novega ministra

Hrvaška varuhinja za enakost spolov je v ponedeljek obsodila izjave hrvaškega predsednika Zorana Milanovića o spolni usmerjenosti novega ministra za gospodarstvo, s katerimi je po njeni oceni kršil pravico do zasebnosti. Milanovićeve izjave so naletele na kritike v delu javnosti, obsodili pa so jih tako v vladajoči HDZ kot v opoziciji.

Milanović je v petek v izjavi za medije med drugim komentiral fotografije novega ministra za gospodarstvo in trajnostni razvoj Damirja Habijana. »Habijan je gej, mar ne? Ni človek, ki bi se skrival, živi normalno,« je še izjavil in dodal, da je gej tudi novi francoski premier.

Varuhinja človekovih pravic za enakost spolov Višnja Ljubičić je v ponedeljek obsodila izjave predsednika oziroma komentiranje domnevne spolne usmerjenosti oseb v javnosti. Od agencije za zaščito osebnih podatkov je zahtevala tudi strokovno mnenje o tem, ali je predsednik s svojo izjavo kršil Habijanovo pravico do zaščite osebnih podatkov.

Javne osebnosti bi morale biti zgled

Varuhinja je v izjavi za medije opozorila, da je spolna usmerjenost stvar posameznikove zasebnosti. Poudarila je, da bi morale biti osebe, ki opravljajo javne funkcije, zgled drugim ter pokazati več družbene odgovornosti, saj postavljajo standarde javnega komuniciranja. Dodala je, da izjava spodbuja nespoštovanje pravice do zasebnosti in intimnosti, poleg tega pa odpira prostor za krepitev nezaupanja med delom državljanov v zvezi z uresničevanjem te pravice.

V uradu predsednika so v ponedeljek sporočili, da se strinjajo z njo, ko pravi, da je spolna usmerjenost v domeni zasebnosti, a poudarili, »da to, da si gej, ni niti žalitev niti problem, razen če si del licemerne politične družine«.

Milanovićeve izjave je že v soboto komentiral tudi hrvaški premier Andrej Plenković, obenem predsednik vladajoče HDZ, iz katere prihaja Habijan. »Zamislite si, da bi začel govoriti o spolni usmerjenosti katerega od politikov ali novinarjev. Verjetno bi me levi razglasili za stalinista, Vučića, diktatorja, faraona, brezobzirneža, divjega in najbolj nekulturnega človeka na svetu,« je dejal.

Da je bila Milanovićeva izjava neprimerna in napačna, je v soboto ocenil tudi predsednik največje opozicijske stranke SDP Peđa Grbin.

Predsednik društvaLGBTQ Dugine obitelji (Mavrične družine) Daniel Martinović pa je za hrvaški časnik 24sata medtem dejal, da je spolna usmerjenost osebna stvar. Po drugi strani pa je poudaril, da je veliko premierov in ministrov po svetu odprto povedalo, da so pripadniki skupnosti LGBTQ, s čimer so po njegovi oceni poslali močno sporočilo podpore.