Ameriški predsednik za Gazo kot bližnjevzhodno Riviero, a brez Palestincev

Vnovični ameriški predsednik Donald Trump je šokiral že z vrsto zunanjepolitičnih pobud, med njimi z željo po nakupu Grenlandije in priključitve Kanade kot 51. zvezne države ZDA. Med obiskom izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pa je predstavil še bolj divji načrt za prilastitev palestinske Gaze. Za ozemlje, porušeno med izraelskim vojaškim maščevanjem za Hamasov napad na Izrael 7.oktobra 2023, je predlagal nadzor ZDA in izselitev prebivalstva v sosednje države.

Trump je na tiskovni konferenci z Netanjahujem izjavil, da je čas za nov način razmišljanja, rezultat tega pa je odjeknil kot bomba: »ZDA bodo prevzele nadzor nad Gazo.« Napovedal je onesposobitev vseh neeksplodiranih bomb ter zravnanje uničenih zgradb z zemljo. Newyorški nepremičninar je že prej omenjal prijetno obmorsko lokacijo in podnebje Gaze, ki naj bi bila kot nalašč za turizem, in že s tem naj bi ustvarili tisoče novih delavnih mest. »Lahko bi postala bližnjevzhodna Riviera,« je ocenil.

Večkrat je bilo videti, kot da se Natanjahu le s težavo upira smehu. Foto: Elizabeth Frantz/Reuters

Na novinarsko vprašanje ni izključil uporabe vojaške sile, na drugo, kdo bi živel tam, pa je odgovoril, da bo prostor postal »mednaroden, neverjeten«. Ob njegovi strani se je široko smejal izraelski premier, ki je ameriškega predsednika pohvalil zaradi videnja stvari, ki jih drugi nočejo videti, izgovarjanja tistih, ki jih drugi nočejo izgovoriti: »Potem ko se jim povesijo čeljusti, se ljudje začnejo praskati po glavah in rečejo, da je imel prav.« Trump je napovedal tudi obisk v Gazi, Izraelu in Savdski Arabiji, pa čeprav ni povedal, kdaj.

Republikanski prvak je že prej ocenil, da ta čas v Gazi ni mogoče živeti in da tamkajšnji ljudje potrebujejo drugo lokacijo. Arabske države so že odločno zavrnile takšne ideje. Perzijskemu Iranu, ki je doslej podpiral palestinski Hamas, pa je Trump zagrozil z uničenjem, če bi nad njim samim izvedli atentat. »Pustil sem navodila!« Podpisal je že tudi ukaze za preprečitev iranske jedrske bombe. »Z menoj je zelo preprosto: Iran ne more imeti jedrskega orožja!« Ameriške obveščevalne službe domnevajo, da je Teheran tik pred tem.

Demonstracije proti izraelskemu prvaku v bližini Bele hiše. Foto: Kent Nishimura/Reuters

O premirju med Izraelom in Hamasom, ki ga je pomagal skleniti tudi sam, je povedal, da imajo pred seboj še številne korake, ki bodo šli naprej ali pa tudi ne. Pohvalil je Netanjahuja, ki je po njegovem pravi voditelj za Izrael in dobro dela. V prvi fazi premirja naj bi Hamas že izpušča prve od 33 izraelskih talcev, Izrael številne palestinske zapornike, Gaza pa naj bi dobila manj izraelske vojaške navzočnosti in več humanitarne pomoči. V naslednjih fazah naj bi bili izpuščeni tudi drugi talci, Izrael naj bi se umaknil iz Gaze in začela bi se obnova porušene enklave. Trumpov svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz je pred tem govoril o Trumpovem mnenju, da bo obnova trajala najmanj deset ali celo petnajst let in da bi bilo nečloveško prisiliti ljudi k življenju na »kosu zemlje, neprimernem za bivanje, ter z neeksplodiranimi bombami in ruševinami«.