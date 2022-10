Množica v Banjaluki izrazila podporo oblastem Republike Srbske

V Banjaluki v BiH se je v torek zvečer zbrala množica ljudi, ki je na demonstracijah izrazila podporo oblastem Republike Srbske. Na shodu so državni volilni komisiji BiH sporočili, da je ljudstvo v Republiki Srbski za svojega predsednika izvolilo Milorada Dodika in naj komisija tega ne poskuša spremeniti, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Demonstracije so sklicale največja srbska stranka v BiH, Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD), ter njene koalicijske partnerice v znak nasprotovanja »poskusu prikrajanja volje volivcev v Republiki Srbski«.

Državna volilna komisija BiH je na volitvah 2. oktobra v Republiki Srbski ugotovila številne nepravilnosti in se zato odločila za ponovno štetje glasovnic z volitev za predsednika in podpredsednika Republike Srbske. Gre za prvo takšno odločitev v dosedanji volilni praksi v BiH. Izidi teh volitev še niso objavljeni.

Po mnenju opozicije v Republiki Srbski se je na volitvah v BiH zgodila volilna kraja, spornih pa je več kot 65.000 glasov. Opozicijske stranke v tej srbski entiteti so proti kandidatu za predsednika entitete Dodiku in več kot sto drugim vložile kazensko prijavo zaradi suma volilne kraje.

Vodja SNSD Milorad Dodik je na zborovanju v Banjaluki poudaril, da so oblasti pokazale, da Republiko Srbsko vodijo na pravi način, ker ne dovolijo, da bi zaradi različnih pritiskov izgubili pridobljene pravice.

Dodal je še, da stranka že 12 let zmaguje na volitvah in da bo še naprej delala za svoj narod. »Nismo se utrudili in znova bomo zmagali. Imamo moč, da se upremo tistim, ki bi spremenili naš način življenja, to je bistvo našega boja,« je dejal Dodik po poročanju tiskovne agencije Republike Srbske Srna.

Dodik: Republika Srbska ne sovraži nikogar

»Dokler me bo narod volil, bom tu,« je zbranim sporočil Dodik. Poudaril je, da Republika Srbska ne sovraži nikogar v nasprotju z BiH, ki da sovraži Srbe.

Dejal je še, da verjame v ideal samostojne in neodvisne Republike Srbske, ker da je nemogoče graditi življenje v BiH z ljudmi, »ki želijo ukiniti svobodo in Republiko Srbsko, ki bo odšla iz BiH, če se ta ne bo vrnila k ustavi«.

Kandidatka za srbsko članico predsedstva BiH, Dodikova tesna sodelavka Željka Cvijanović, je poudarila, da so volitve 2. oktobra pokazale, kakšna je volja ljudstva, potem pa je »nelegalna volilna komisija odločila, da zakonito izvoljene postavi na stran in dela po nalogu opozicije«, je poročala Radiotelevizija Republike Srbske. Pojasnila je še, da je narod izvolil tako njo kot Dodika in vse stranke, ki dolga leta delajo za Republiko Srbsko.

Po ocenah policije, na katere se sklicuje srbski časnik Blic na svoji spletni strani, se je na demonstracijah pod naslovom Domovina kliče v središču Banjaluke zbralo okoli 30.000 ljudi.

»Srbska kliče Srbijo, skupaj smo močnejši,« je pisalo na enem od transparentov, na katerem je bil narisan zemljevid združene Republike Srbske in Srbije.