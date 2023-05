Množično podpisovanje peticije za prepoved televizij Pink in Happy

Peticijo za odvzem dovoljenja srbskima provladnima komercialnima televizijama z nacionalno frekvenco, televizijama Pink in Happy, je zaradi predvajanja resničnostnih šovov podpisalo že več kot 350.000 ljudi, je danes sporočil aktivist in vodja gibanja Začni spremembe (Kreni-Promeni) Savo Manojlović.

Samo v zadnjih 24 urah, po dveh smrtonosnih napadih, ki sta v Srbiji zahtevala 17 življenj, več kot 20 ljudi pa je bilo ranjenih, je peticijo podpisalo več kot 150.000 ljudi, so po poročanju medijev v regiji sporočili iz gibanja. Na spletni strani gibanja je sicer trenutno zabeleženih skoraj 380.00 podpisov.

V sporočilu za javnost je Manojlović spomnil, da zamisel o ukinitvi resničnostnih šovov na televizijah z nacionalno frekvenco ni nova, kot tudi »na štiri leta molka« institucij v Srbiji, ki niso reagirale na 112 dopisov v zvezi s pobudo o ukinitvi resničnostnih šovov, ki jo je gibanje začelo leta 2019.

Izpostavil je, da ne trdijo, da so resničnostni programi edini vzrok tega, kar se danes dogaja s srbsko družbo, prepričani pa so, da »kriminal, nasilje in prostitucija, ki jih v teh televizijskih programih predstavljajo kot pozitivne vrednote, gotovo nimajo blagodejnega vpliva na družbo«. Dodal je še, da gre za problem, ki ga morajo rešiti skupaj, z ustavnimi mehanizmi in prek institucij.

Tudi direktor Inštituta za nacionalno in mednarodno varnost s sedežem v Beogradu Darko Trifunović je v današnjem pogovoru za STA ocenil, da imajo pomembno vlogo pri zaskrbljujočem razvoju srbske družbe tudi mediji. Pri tem je izpostavil del medijev z nacionalnimi frekvencami, ki »eksplicitno prikazuje prizore nasilja in gostijo obsojene vojne zločince, kar je privedlo do tega, da so zločinci in kriminalci postali vzor otrokom«. »Učitelji in starši niso več avtoriteta, otroci nimajo sočutja, nimajo zavesti, da so storili kaj slabega,« je povedal in dodal, da je v Srbiji v zadnjih letih močno prisotno medvrstniško nasilje, na katerega se niti šole niti starši niso ustrezno odzivali.

Med pogostimi gosti televizije Happy je med drugim tudi v Haagu obsojeni vojni zločinec Vojislav Šešelj.