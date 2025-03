Po potresu: pretresljive podobe porušene Burme (FOTO)

V Burmi so po potresu razglasili izredne razmere. V prestolnici Nepjido so se ceste med potresom nagubale, rušile so se stavbe in deli streh. V mestu Sagaingu se je porušil starejši most. V Nepjidu se je odlomil nadstrešek urgentnega oddelka glavne mestne bolnišnice in padel na avtomobil.

Tresenje tal so čutili tudi na severu Tajske in v Bangkoku. Foto: Sai Aung Main/Afp

Ranjena ženska čaka pred bolnišnico v Naypyidawu po potresu v osrednjem Mjanmaru. (Foto: Sai Aung MAIN/AFP) Foto Sai Aung Main Afp

Jugovzhod Azije je prizadel močan potres z magnitudo 7,7. Foto: Sai Aung Main/Afp

Preživeli po potresu v osrednjem Mjanmaru čakajo na zdravniško pomoč, ko ležijo pred bolnišnico v mestu Naypyidaw. Foto: Sai Aung Main/Afp

Osebo, ki je preživela potres in potrebje pomoč, moški nosi proti bolnišnici v Naypyidawu. Foto: Sai Aung Mai/Afp

Potres v Burmi. Foto Chanakarn Laosarakham Afp

Reševalci iščejo morebitne preživele v bližini stavbe v Bangkoku, ki se je zrušila po močnem potresu. Foto: Athit Perawongmetha/Reuters

Potres so dodobra občutili tudi na severu Tajske in v glavnem mestu Bangkoku, ki je od epicentra oddaljen okoli 1000 kilometrov. Prebivalci glavnega mesta Tajske so zaradi tresenja stavb pobegnili na ulice. Med drugim so ustavili podzemno železnico in hitro železnico.

Zdravstveni delavci in ljudje hodijo mimo zabojnikov z medicinskim materialom, ki so jih odnesli iz bolnice po potresu v osrednjem Mjanmaru. Foto: Sai Aung Main/Afp

Žrtve potresa ležijo na tleh bolnišnice v mestu Naypyidaw. Foto: Sai Aung Main/Afp

V Nepjidu se je odlomil nadstrešek urgentnega oddelka glavne mestne bolnišnice in padel na avtomobil. Foto: Sebastien Berger/Afp

Žrtve potresa ležijo na tleh bolnišnice v mestu Naypyidaw. Foto: Sai Aung Main/Afp

Poškodovana oseba po potresu čaka na zdravniško oskrbovpred bolnico v glavnem mestu M janmara. Foto: Sai Aung Main/Afp

Prebivalci glavnega mesta Tajske so zaradi tresenja stavb pobegnili na ulice. Med drugim so ustavili podzemno železnico in hitro železnico. Foto: Chalinee Thirasupa/Reuters