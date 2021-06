Moškemu, ki je oklofutal Macrona, grozi tri leta zapora

Tožilstvo je danes na sodišču v francoskem mestu Valence na jugu države zahtevalo 18 mesecev zapora za moškega, ki je pred dnevni francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu primazal zaušnico. Tožilstvo je klofuto 28-letnega Damiena Tarela označilo za »v celoti nesprejemljivo« in »dejanje namernega nasilja«.



Tarelu, ki je od torkove zaušnice v priporu, grozi do tri leta zapora in globa v višini 45.000 evrov. Obtožen je napada na javnega uslužbenca.



Nezaposleni Tarel je v sredo med zaslišanjem dejal, da mu je blizu gibanje rumenih jopičev ter, da je takrat, ko je predsedniku države zadal zaušnico, deloval impulzivno in da ni razmišljal, ko je želel izraziti svoje nezadovoljstvo.

