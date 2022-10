Moskva odredila popravilo mostu na Krim do julija 2023

Ruska vlada je danes odredila, da mora biti popravilo mostu, ki leta 2014 anektirani polotok Krim povezuje z rusko celino in na katerem je v soboto odjeknila eksplozija in ga močno poškodovala, končano do julija prihodnje leto. Ruski predsednik Vladimir Putin je sobotni dogodek označil za teroristično dejanje, Kijev pa odgovornosti zanj ni prevzel.

V odloku, ki ga je podpisal premier Mihail Mišustin, je Moskva podjetju, zadolženemu za »projektiranje in obnovo uničenih elementov prometne in inženirske infrastrukture krimskega mostu«, naročila, naj dela zaključi do 1. julija 2023, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Krimski most, simbol priključitve istoimenskega ukrajinskega polotoka Rusiji leta 2014, je ključen za preskrbo ruskih enot v Ukrajini. Na njem so sicer že delno obnovili cestni in železniški promet.

Putin je za sobotno eksplozijo, ki jo je domnevno povzročil tovornjak bomba, okrivil ukrajinske tajne službe in dogodek označil za teroristično dejanje, medtem ko je podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost in bivši predsednik države Dmitrij Medvedjev Ukrajini zagrozil s povračilom.

V ponedeljek so nato sledili ruski raketni napadi na več ukrajinskih mest po vsej državi, v sredo pa so ruske oblasti sporočile, da so v povezavi z eksplozijo aretirale osem ljudi. Prav tako je menda na isti dan ruski varnostno-obveščevalni službi FSB uspelo preprečiti dva poskusa napadov, ki naj bi ju na ruskem ozemlju pripravljale ukrajinske tajne službe.