Na divjem vzhodu ima Xi Jinping zadnjo besedo

V nadaljevanju preberite:

Prva znamenja težav so se pojavila lani poleti, ko je Narodna banka Kitajske objavila, da so določili »tri rdeče črte« za družbe, ki se ukvarjajo z nepremičninami: obseg dolga lahko znaša največ 70 odstotkov premoženja, znesek neto dolga lahko znaša največ 100 odstotkov kapitala, poleg tega mora družba obvezno imeti gotovino, ki znaša najmanj toliko, kolikor znaša kratkoročna zadolžitev.



Vsi trije ukrepi pravzaprav sporočajo isto: »balon«, ki je nastal na trgu nepremičnin, se prazni. Druga največja kitajska družba po vrednosti prodaje nepremičnin Heng Da Grupa oziroma Evergrande, kot jo poznajo v tujini, je začela akcijo, da se ne bi spotaknila ob »treh rdečih črtah«. Znižala je ceno stanovanj, da bi jih čim prej prodala in si tako priskrbela gotovino, naredila je vse, kar je bilo v njeni moči, da bi odplačala vsaj del dolgov, in to se je v hipu pokazalo tudi v poprečni ceni nepremičnin na kitajskem trgu: 14-odstotno znižanje je kvadratni meter spustilo na zdavnaj preseženih 8055 juanov (1250 dolarjev).