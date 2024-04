Na Finskem dan žalovanja, eden izmed ranjenih otrok je s Kosova

Po torkovem streljanju v šoli, kjer je življenje izgubil eden od treh ranjenih, na Finskem poteka dan žalovanja. Zastave po vsej državi so v znamenju žalovanja spuščene na pol droga.

Streljanje se je zgodilo v učilnici šole Viertola v mestu Vantaa, severnem delu predmestja prestolnice Helsinki.

Policija je sporočila, da so bile vse tri žrtve stare 12 let in da je osumljenec, prav tako star 12 let, po streljanju pobegnil, a so ga pozneje pridržali. Po poročanju finskega televizijskega kanala MTV Uutiset je strelec med dejanjem nosil masko in slušalke za dušenje hrupa. Zbežal je takoj, ko je prispela policija, na koncu so ga pridržali v severnem okrožju Siltamaki v Helsinkih, navaja BBC.

Eden od poškodovanih otrok je s Kosova, so sporočili iz njihovega zunanjega ministrstva.

Policija je začela preiskavo umora in poskusa umora. Uradnih informacij o stanju poškodovanih otrok ni.

Policija je v izjavi v sredo dejala, da preučuje možne motive, vendar podrobnosti še ne bo javno objavila. »Na različnih družbenih medijih je veliko različnih in deloma napačnih informacij o dogajanju,« so zapisali na policiji in opozorili, da je »širjenje napačnih informacij na družbenih medijih kaznivo dejanje«.

Finska zakonodaja mlajše od 15 let ščiti pred kazensko odgovornostjo, zato za osumljenca niso odredili pripora, po zaslišanju bo v oskrbi socialne službe, še navaja BBC.

Osumljenec naj bi uporabljal pištolo, ki je imela dovoljenje za uporabo in je bila v lasti bližnjega sorodnika. Lastništvo orožja je na Finskem zelo razširjeno. Celo otroci, starejši od 15 let, imajo lahko dovoljenje za uporabo strelnega orožja.

Elina Pekkarinen, finska varuhinja otrokovih pravic, je za finsko tiskovno agencijo STT povedala, da »že leta ponavljamo, da moramo nasilje med otroki jemati resno.« Nasilna dejanja, zlasti med otroki, mlajšimi od 15 let, so po njenih besedah v porastu že vrsto let.

Finska je splošno znana kot država lovcev in ljubiteljev orožja. Po vladnih statistikah ima med 5,6 milijona prebivalcev kar 430.000 v lastništvu orožje. To pomeni več kot tretjino prebivalcev. S tem se Finska uvršča na osmo mesto po številu orožja na sto prebivalcev na svetu (prve so ZDA, na tretjem mestu je Srbija), kažejo podatki BBC.

Število orožja, ki ga lahko posameznik na Finskem poseduje, ni omejeno. Po ocenah notranjega ministrstva naj bi bilo v obtoku več kot 1,5 milijona kosov orožja.