Na Hrvaškem novinarji napovedali proteste zaradi sodnih postopkov proti medijem

Hrvoje Zovko. FOTO: Damir Krajac/Cropix

Predsednik hrvaškega novinarskega društva (HND)je danes napovedal vnovičen velik protest novinarjev, če se bosta nadaljevala, kot je dejal, pravosodna agresija na novinarje in posledičen sistematični pregon. Opozoril je na nov val sodb proti medijem in novinarjem ter napovedi novih visokih odškodninskih tožb.Zovko je na novinarski konferenci v Zagrebu dejal, da pregon novinarjev in medijev spodbujajo prav sodniki, pri tem pa je omenil več primerov. Med drugim tožbo predsednika županijskega sodišča v Osijeku, ki je zaradi petih prispevkov znanega hrvaškega novinarjao sodnikovem premoženju na novičarskem portalu telegram.hr zahteval 100.000 evrov odškodnine, so zapisali na spletni strani HND.Zovko meni, da sta končna cilja tožb proti novinarjem in medijem finančno uničenje medijev in uvedba samocenzure, posledic pa ne bodo čutili samo novinarji in mediji, temveč celotna družba. Napovedal je proteste novinarjev, podobne tistim leta 2019.Podpredsednik HNDje ocenil, da hrvaško pravosodje kriminalizira medije. Od premierjaje zahteval zaščito novinarjev in medijev. Kot je poudaril, se Plenković v tem primeru ne more izgovarjati na delitev oblasti, saj gre po njegovem mnenju za sistemsko napako v hrvaškem pravosodju.Zovko je pozval predstavnike hrvaške-radio televizije (HRT), naj pridejo v novinarski dom po »sramotno nagrado«, ki so jo dobili od evropskega združenja nevladnih organizacij (CASE).To je nedavno HRT podelila »nagrado« za največjega evropskega zasvojenca s tožbami proti novinarjem. HRT je med drugim dolgoletnega televizijskega novinarja in urednika Zovka dvakrat odpustila iz službe.