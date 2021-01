Na Hrvaškem najmočnejši popotresni sunek, čutili so ga tudi pri nas

Posledice potresa po najmočnejšem sunku 29. decembra v Petrinji. FOTO: Blaž Samec/Delo

Tla v sosednji Hrvaški se še dober teden po najbolj uničujočem sunku 29. decembra – dosegel je magnitudo 6,3 in zahteval sedem življenj – niso umirila. Tamkajšnji mediji znova poročajo o močnem sunku, do katerega je prišlo minuto po 18. uri. Bil je najmočnejši popotresni sunek doslej, poročil o morebitnih ranjenih ali škodi zaenkrat ni.​Evropski mediteranski seizmološki center (EMSC) je objavil, da je bil njegov epicenter 48 kilometrov jugovzhodno od Zagreba, znova so se močno zatresla tla na območju najbolj prizadete Petrinje.​Moč desetsekundnega potresa je bila po prvi objavi EMSC ocenjena na 5,3 po Richterjevi lestvici, ponovno so ga čutili tudi na območju Slovenije in Bosne in Hercegovine. EMSC je nekaj zatem oceno znižal na 5,0 in dopisal, da je bil to doslej najmočnejši popotresni sunek po 29. decembru. Po oceni centra bi lahko povečal škodo na že poškodovanih objektih, resnih novih poškodb pa naj ne bi bilo.Žrtev potresa ali nove obsežnejše škode na objektih naj ne bi bilo niti po poročanju portala Jutarnjega lista, ki se sklicuje na župana Petrinjein vodjo tamkajšnjih gasilcev. Potral sicer poroča o nekaj škode v Petrinji in tudi na območju zagrebškega Gornjega grada, torej v samem središču prestolnice.s Seizmološke službe Republike Hrvaške je potrdil magnitudo 5,0. Natančneje je epicenter lociral pri kraju Strašnik, ki je od Petrinje oddaljen nekaj kilometrov. Po oceni seizmologov je pričakovati še več sunkov magnitude med 4 in 5, morda v časovnem obdobju večih mesecev.Po podatkih Arsa so tudi seizmografi slovenske mreže potresnih opazovalnic ob 18.01 zabeležili potresni sunek, in sicer 147 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Petrinje na Hrvaškem.