Na Irskem po nasilnih protestih proti migracijam pridržali več ljudi

Pred gradbiščem nastanitvenega objekta za prosilce za azil v Dublinu so v ponedeljek izbruhnili nasilni protesti. Policija je skupno pridržala 19 ljudi, poškodovanih je bilo več policijskih vozil in gradbenih strojev. Irski premier Simon Harris je obsodil nasilje in tovrstne proteste označil za kazniva dejanja.

Na gradbišču na lokaciji nekdanje tovarne v severnem Dublinu, kjer bo stal nastanitveni center za prosilce za azil, se je v ponedeljek zbralo nekaj več kot sto protestnikov, večinoma mladih moških in najstnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zažgali so več gradbenih strojev in kupe gradbenega materiala, po prihodu policistov so proti njim metali opeke in poškodovali več policijskih vozil, policija pa je proti protestnikom uporabila solzivec, da bi jih razgnala.

Skupno so pridržali 19 ljudi, med njimi jih je 15 že v ponedeljek obravnavalo sodišče ter jih pogojno izpustilo – ob plačilu varščine v višini 300 evrov in pod pogojem, da se ne bodo zadrževali v bližini gradbišča ali se udeleževali podobnih protestov. Še štirje bodo pred sodnika za prekrške stopili danes, navaja spletni portal irske javne radiotelevizije RTE.

Tudi ministrstvo obsodilo nasilne proteste

Na omenjenem gradbišču so protesti potekali že večkrat, zaradi česar je bil začetek gradbenih del preložen za več mesecev, je sporočilo ministrstvo za integracije, ki je zadolženo za zagotavljanje nastanitev za prosilce za azil. Ob tem so na ministrstvu obsodili nasilne proteste.

Odzval se je tudi premier Simon Harris, ki je sporočil, da »nihče nima pravice zažigati avtomobilov, poškodovati tujega premoženja ali napadati policije«, navaja AFP. »To so kazniva dejanja, ki so namenjena sejanju strahu in delitev,« je dodal.

Na Irskem so protesti proti migracijam v zadnjem času vse pogostejši, medtem ko število prosilcev za azil v državi vztrajno narašča.

V zadnjih dveh letih se je po vsej državi močno povečalo število incidentov, povezanih s prosilci za azil. Najbolj je odmeval primer nasilnih nemirov v Dublinu novembra lani, ki jih je sprožil napad z nožem v bližini šole. Tudi takrat so bili tarča izgrednikov številni objekti za nastanitev prosilcev za azil.