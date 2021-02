Na Kosovu močno zmagala Kurtijeva stranka Samoopredelitev

V parlament tudi Haradinajeva stranka

Albin Kurti sinoči v Prištini po objavi neuradnih volilnih rezultatov. FOTO: Florion Goga/Reuters

Predčasne volitve zaradi nezakonite izvolitve premiera Hotija

Na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu je po 97 odstotkih preštetih glasov močno zmagala nacionalistična stranka Samoopredelitev (Vetevendosje)ki jo je podprlo približno 48 odstotkov volivcev. »Ta velika zmaga je priložnost za začetek sprememb,« se je na izid odzval Kurti.Na drugo mesto se je uvrstila dolga leta vladajoča Demokratska stranka Kosova (PDK), ki je prejela 17 odstotkov glasov, na tretje pa Demokratična liga Kosova (LDK) dosedanjega premierjas 13 odstotki prejetih glasov.Oba sta že priznala poraz, odhajajoči premier Hoti pa je napovedal, da bo njegova stranka, za katero je to najslabši volilni rezultat v njeni zgodovini, v parlamentu konstruktivna opozicija.Volilna udeležba je bila 45,5-odstotna. V parlament se je po poročanju tujih tiskovnih agencij uspelo uvrstiti tudi Zavezništvu za prihodnost Kosova (AAK), ki je osvojilo 7,5 odstotka glasov.Kurtijeva stranka Samoopredelitev, ki je skoraj podvojila podporo z zadnjih volitev leta 2019, bo kljub močni zmagi svoje stranke za sestavo vlade potrebovala koalicijske partnerje . Možnost sodelovanja s PDK je Kurti že izključil, prav tako možnost sodelovanja s Srbsko listo. »Naša prednostna naloga so pravičnost in delovna mesta,« je v nedeljo zvečer dejal Kurti svojim privržencem, ki so zmago evforično proslavili na sedežu stranke v Prištini. »Pot naprej je dolga, tudi mi se bomo motili, a naši cilji so plemeniti. Volitve so bile referendum o pravosodju in zaposlovanju ter proti korupciji in ugrabitvi države,« je dejal 45-letni Kurti in obenem opozoril na »številne ovire«, ki so pred novo vlado.Predčasne volitve na Kosovu so sledile decembrski odločitvi kosovskega ustavnega sodišča, ki je razveljavilo izvolitev Hotija za premiera . Hoti je bil junija lani za kosovskega premiera izvoljen s podporo 61 poslancev. Sodišče je ugotovilo, da eden od poslancev, ki so ga podprli, ni imel pravice glasovati, saj je bil v času glasovanja že obsojen zaradi prevare. Pred Hotijem je kosovsko koalicijsko vlado zgolj 60 dni vodil Kurti. Zadnje volitve so bile oktobra 2019.