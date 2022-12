Na Kosovu nemirno, v Srbiji namigi o prihodu Wagnerja

V nadaljevanju preberite:

Priština je v severni del večinsko srbske Kosovske Mitrovice napotila od 200 do 300 pripadnikov posebnih policijskih enot, da bi zagotovila varnost v etnično mešanih predelih mesta. Beograd je zagrozil z napotitvijo do 1000 svojih vojakov in policistov. Kot nalašč je skoraj sočasno zakrožila informacija, da razvpita ruska paravojska Vagner v Srbiji skupaj z ruskim kulturnim društvom Orli snuje center, ki naj bi obračunal z ruskimi liberalci in Putinovo opozicijo v Srbiji.