Na Nizozemskem iztiril vlak, ena oseba je umrla, več ranjenih

V tragični nesreči na zahodu Nizozemske je umrla ena oseba, okoli 30 pa jih je poškodovanih, nekateri tudi hudo.

V zadnjem vagonu je ob nesreči izbruhnil požar, ki pa so ga kasneje pogasili. »Slišali smo glasen pok in nenadoma so ugasnile luči,« je za lokalno televizijo Omroep West povedala neidentificirana priča. »Na začetku nismo mogli izstopiti iz vlaka, ker ni bilo elektrike.«

Predstavnik gasilske službe je za nizozemsko radijsko postajo dejal, da so 19 ljudi prepeljali v bolnišnico, drugi pa so bili oskrbljeni na kraju dogodka.

»To je izjemno tragična nesreča,« je dejala županja Voorschotena Nadine Stemerdink.

John Voppen, izvršni direktor družbe za železniško omrežje Pro Rail, je nesrečo označil za »črni dan za nizozemske železnice« in dejal, da vzrok preiskujejo.

Do tragične nesreče je prišlo ponoči, na vlaku naj bi bilo okoli 50 ljudi. FOTO: Kyrlian De Bot/Reuters

Potniški vlak, ki je prevažal približno 50 ljudi, je menda trčil v gradbeno opremo – v žerjav – blizu vasi Voorschoten in pri tem iztiril. Nekatera prejšnja poročila so sicer navajala, da se je vlak iztiril zaradi trka s tovornim vlakom. Več o vzrokih bo odkrila preiskava.

Uradniki nizozemske varnostne agencije, ki izvaja neodvisne preiskave nesreč, so že na kraju nesreče.

Tam so še vedno tudi reševalci, ki pomagajo poškodovanim. Sporočili so, da so hudo poškodovane osebe prepeljali v bližnje bolnišnice, 11 ljudi pa se zdravi v hišah lokalnih prebivalcev.

Voorschoten leži med Haagom in Amsterdamom.

Časopis NRC je poročal, da zaradi nesreče vlaki trenutno ne vozijo med Haagom in Leidnom.