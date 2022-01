V Oslu pogovori o končanju vojnega ozračja v Afganistanu

V Oslu se bodo danes začeli tridnevni pogovori med predstavniki Norveške, mednarodne skupnosti, talibov in afganistanske civilne družbe o človekovih pravicah in zagotavljanju humanitarne pomoči v Afganistanu. Po pričakovanjih talibov bodo pogovori v Oslu »preoblikovali vojno ozračje«.

Pogovori so načrtovani od danes do torka. Talibi naj bi se v norveški prestolnici srečali s predstavniki Norveške in mednarodne skupnosti, predvidena pa so tudi srečanja delegacije z drugimi Afganistanci, vključno z ženskami, novinarji in borci za človekove pravice.

Talibska 15-članska delegacija, ki jo sestavljajo sami moški, vodi pa jo afganistanski zunanji minister Amir Kan Mutaki, je že v soboto poletela proti Oslu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik delegacije Zabihullah Mujahid med intervjujem za AFP pred odhodom na Norveško. FOTO: Mohd Rasfan/Afp

Srečanje ne pomeni priznanja talibov

Gre za prve uradne pogovore talibov z Zahodom na evropskih tleh, odkar so avgusta lani prevzeli oblast v Afganistanu. Kot je v soboto za AFP dejal tiskovni predstavnik skupine Zabihulah Mudžahid, pričakujejo, da bodo pripomogli k »preoblikovanju vojnega ozračja«.

»Islamski emirat je sprejel ukrepe za izpolnitev zahtev zahodnega sveta in upamo, da bomo z diplomacijo okrepili naše odnose z vsemi državami, vključno z evropskimi državami in Zahodom na splošno,« je dodal.

Norveška zunanja ministrica Anniken Huitfeldt je v petek poudarila, da bo Norveška jasno izrazila svoja pričakovanja, zlasti glede izobraževanja deklic in človekovih pravic, ter dejala, da srečanja ne bodo pomenila legitimacije ali priznanja talibov. Talibske vlade namreč doslej še ni priznala nobena država na svetu.

Srečanja bodo potekala za zaprtimi vrati, prav tako niso predvidene novinarske konference.