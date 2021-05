Na območje Gaze po prekinitvi ognja prihaja humanitarna pomoč

Na območje so že prispeli prvi tovornjaki s humanitarno pomočjo. FOTO: Said Khatib/AFP

Po uveljavitvi prekinitve ognja med Izraelom in palestinskimi gibanji se mednarodna pozornost sedaj usmerja na obnovo v spopadih zadnjih 11 dni močno poškodovane Gaze. Na območje so že prispeli prvi tovornjaki s humanitarno pomočjo. Tisoči Palestincev so se vrnili na svoje domove, v normalno življenje se vračajo tudi Izraelci.Tovornjaki različnih humanitarnih organizacij so v Gazo začeli dostavljati pomoč, med drugim zdravila, hrano in gorivo, potem ko je Izrael odprl prehod Kerem Šalom. Združeni narodi so sporočili, da so za pomoč območju sprostili 18,5 milijona ameriških dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Po podatkih Sklada ZN za otroke (Unicef) je bilo svoje domove med spopadi na območju, ki ga nadzoruje islamistično gibanje Hamas, primorano zapustiti prek 100.000 ljudi.V petek so se začeli vračati domov, pri čemer oblasti v Gazi navajajo, da je 1800 stanovanjskih enot neprimernih za bivanje, 1000 pa naj bi jih bilo uničenih. Palestinske oblasti po poročanju britanskega BBC ocenjujejo, da bo za obnovo območjapotrebnih več deset milijonov dolarjev.Reševalci si medtem prizadevajo doseči morebitne preživele, ki bi bili še vedno ujeti pod ruševinami. Tiskovna predstavnica Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)je opozorila na možnost, da bodo zdravstvene ustanove preplavili tisoči poškodovanih, in pozvala k takojšnjim pošiljkam zdravstvene opreme in napotitvi osebja.V Izraelu so se medtem iz zavetišč, kamor so se zatekli pred raketnim obstreljevanjem z območja Gaze, vrnile številne družine. Oblasti so odpravile omejitve, povezane z izrednimi razmerami, in v nedeljo naj bi se znova odprle šole, še piše BBC.Spopadi med Izraelom in skrajnimi gibanji z območja Gaze so se začeli 10. maja, po tednih naraščajočih napetosti med Izraelci in Palestinci, ki so dosegli vrhunec s spopadi pri mošeji Al Aksa v Vzhodnem Jeruzalemu.Gibanje Hamas je po svarilu Izraelu, naj se umakne s prizorišča napetosti, začelo z raketnim obstreljevanjem izraelskega območja, Izrael pa je sprožil povračilne napade.Na območju Gaze je bilo po podatkih tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva ubitih najmanj 248 ljudi, vključno z več kot 100 ženskami in otroki. Izrael je dejal, da je ubil najmanj 225 skrajnežev, medtem ko sam Hamas ne navaja števila ubitih med svojimi borci.V Izraelu je bilo po navedbah izraelskih zdravstvenih oblasti ubitih 13 ljudi, vključno z dvema otrokoma in izraelskim vojakom.Po enajstih dneh medsebojnega obstreljevanja je v petek ob 2. uri po lokalnem času začela veljati prekinitev ognja, pri dosegi katere je posredoval Egipt.