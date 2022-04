Na območju Hercegovine močan potres magnitude 6,1, poročajo o smrtni žrtvi

Hrvaški mediji poročajo o močnem potresu v Bosni in Hercegovini, ki je po poročanju hrvaških seizmologov dosegel magnitudo 6,1, po poročanju Evropskega mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) pa je bil nekoliko šibkejši, 5,7.

Zatreslo se je ob 23.07, epicenter potresa je bil v Hercegovini, 15 kilometrov od Stolca. Po poročanju EMSC so ga čutili na širšem območju od Severne Makedonije in Albanije do Slovenije.

Kot piše Jutarnji list, je prišlo v Mostarju in Čapljini do poškodb objektov, kot piše bosanskohercegovski portal Dnevni avaz, pa iz Stolca oziroma zaselka Kukavac v njegovi bližini poročajo tudi o smrtni žrtvi in več ranjenih ljudeh.

Na hišo, v kateri je živela umrla ženska, se je zrušila ogromna stena, ob tem so bili lažje ranjeni tudi njeni starši.

Sicer na širšem področju poročajo o mnogih vznemirjenih ljudeh. Iz objektov so bežali tudi v Dubrovniku.