Na severu Kosova znova barikade in smrad po smodniku

Po napeti nedelji, ko so na severu Kosova odmevale sirene in so se blizu blokiranih mejnih prehodov s Srbijo nakopičile specialne sile kosovske policije, oborožene z dolgocevnim orožjem, so se razmere včeraj umirile. Po pritisku iz Washingtona je Priština za en mesec preložila uvedbo novih pravil za prestop meje za imetnike srbskih osebnih dokumentov in registrskih tablic, kosovski Srbi pa umikajo tovorna vozila z nekaterih od skupno devetih blokiranih cest.

Oči Evrope so bile od 24. februarja uprte v Ukrajino, kjer kar ni videti konca ruski agresiji, a se tudi dogajanje na drugih nestabilnih območjih v Evropi ni umirilo. Varnostni strokovnjaki in poznavalci mednarodnih odnosov od začetka ruskega napada na Ukrajino svarijo, da bi iskrice konflikta iz Ukrajine zlahka preskočile na kakšno od nestabilnih območij Zahodnega Balkana, kjer se srečujejo ameriški in ruski interesi.