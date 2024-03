Na Slovaškem danes volijo novega predsednika

Na Slovaškem so danes predsedniške volitve, po katerih bi se lahko še zaostrila stališča države do vojne v Ukrajini. Obeta se namreč tesna tekma med Petrom Pellegrinijem in Ivanom Korčokom, ki se razhajata glede podpore Kijevu. Glede na ankete noben od njiju v prvem krogu ne bo prejel zadostne večine, zato se 6. aprila obeta drugi krog volitev.

Okoli 4,3 milijona volilnih upravičencev bo danes med 7. in 22. uro lahko izbiralo med enajstimi kandidati.

Za favorita veljata nekdanji premier in trenutni predsednik parlamenta Pellegrini ter nekdanji zunanji minister Korčok. Pellegriniju ankete napovedujejo okoli 35 odstotkov glasov, Korčoku pa 34 odstotkov, kar pomeni, da se bosta 6. aprila najverjetneje pomerila v drugem krogu volitev.

Med kandidati so tudi nekdanji predsednik vrhovnega sodišča Štefan Harabin, nekdanji skrajno desni poslanec Marian Kotleba ter nekdanji premier Igor Matovič.

Predvolilno kampanjo je zaznamovala vojna v Ukrajini, pa tudi nekatere sporne poteze prorusko usmerjenega premierja Roberta Fica, zlasti načrtovana sprememba kazenskega zakonika, ki predvideva nižje kazni za korupcijo.

Glede podpore Ukrajini se razhajata tudi Pellegrini in Korčok. Pellegrini namreč zagovarja politiko premierja in nasprotuje pošiljanju orožja v Ukrajino, češ da to le podaljšuje konflikt. Korčok po drugi strani opozarja, da prekinitev dobave orožja ne bi prinesla miru, temveč bi vodila v kapitulacijo.