Na snemanju vpil in preklinjal, po njem lagal in manipuliral

Državni tožilci Nove Mehike so soglasni: igralec Alec Baldwin na snemanju filma Rust, ki se je končalo tragično za snemalko Halyno Hutchins, po pisanju časnika Guardian ni mogel nadzorovati svojih čustev, po njem pa je »brezsramno lagal« in spremenil svojo zgodbo o smrtonosnem streljanju. Spomnimo: Baldwin je v Hutchinsovo uperil rekvizitno pištolo, katere naboj jo je smrtno ranil.

Vsakič, ko je gospod Baldwin spregovoril, je iz njegovih ust prišla drugačna različica dogodkov in njegove poznejše izjave so bile nenehno v nasprotju s predhodnimi. Kari Morrissey

Julija bodo 66-letnemu glavnemu igralcu in koproducentu vesterna Rust začeli soditi zaradi nenaklepnega uboja. Baldwin je krivdo zanikal. Toda v sodnih dokumentih, dolgih kar 32 strani, objavljenih v ponedeljek, je tožilka Kari Morrissey razkrila, da je igralec na snemanju kričal in preklinjal, njegovo nenadzorovano vedenje pa da je vplivalo na varnost. Poleg Hutchinsove je bil ranjen tudi režiser Joel Souza.

»Gledati vedenje gospoda Baldwina na snemanju filma Rust pomeni biti priča človeku, ki nima popolnoma nobenega nadzora nad lastnimi čustvi in ​​ki ga ne skrbi, kako njegovo vedenje vpliva na ljudi v bližini,« je zapisala Morrisseyeva. Po izjavah prič naj bi prav »to vedenje prispevalo k varnostnim kompromisom na snemanju«.

Po besedah tožilke se je Baldwin po smrti Hutchinsove branil odgovornosti in zatrjeval, da je le potegnil kladivo, ne pa tudi pritisnil na sprožilec colta.45, kar je po njenem »absurdna trditev«.

Poleg tega igralec, je dodala, tega na prvem zaslišanju policistov ni trdil, temveč je to storil mesec dni kasneje, ko je za ABC News izjavil, da mu je Hutchinsova naročila, naj uperi pištolo vanjo.

Kdo je zamenjal naboje za prave?

Za strelno orožje na snemanju je bila sicer zadolžena 27-letna Hannah Gutierrez Reed, ki so jo marca obsodili nenamernega uboja Hutchinsove. Dvotedensko sojenje se je osredotočilo na to, kako so se pravi naboji sploh znašli v pištoli, v kateri naj bi bili sicer le slepi naboji. Reedovi grozi do 18 mesecev zapora.

Baldwinov primer sicer le počasi napreduje. Prvotni tožilec je odstopil, obtožbo za nenaklepni uboj pa so v pričakovanju nadaljnje preiskave zavrnili. Marca so Baldwinovi odvetniki zahtevali še razveljavitev obtožnice z utemeljitvijo o »zlorabi sistema«.

Toda v ponedeljek je tožilka Morrisseyeva izjavila, da je Baldwinova »obrambna ekipa« sodelovala pri »neštetih lažeh in manipulacijah« ter da so osebno napadali tudi njo. Zato so na tožilstvu prepričani, da obramba s trditvami o okvarjenem sprožilnem mehanizmu v pištoli zavaja.

Tožilki predvajali powerpoint

Morrisseyeva je še razkrila, da je »naivno privolila« v srečanje z Baldwinovimi odvetniki, ki so ji v podporo trditvam, da so kazenske obtožbe neupravičene, predvajali kar powerpoint.

Povedala je tudi, da nameravajo Baldwinovi odvetniki poklicati ugledne igralce, vključno s Harrisonom Fordom in Helen Mirren, da bi pričali v korist njihove stranke.

Najnovejši dokumenti še razkrivajo, da so tožilci Baldwinu lani ponudili dogovor o priznanju krivde, a so ponudbo preklicali, ko so izvedeli, da je načrtoval dokumentarec o Hutchinsovi – in pri tem »aktivno pritiskal na ključne priče v primeru«.

Če bo igralec obsojen, ga lahko doleti podobna kazen kot Reedovo: ne uide mu 18 mesecev za rešetkami. Tačas pa se je s tožilci o priznanju krivde že dogovoril pomočnik režiserja Dave Halls, ki je Baldwinu izročil nesrečni in s pravimi naboji nabiti colt.45. Obsodili so ga na šest mesecev pogojne kazni.