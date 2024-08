Sanitarni kordon okoli Orbána

V nadaljevanju preberite:

Da bo madžarsko predsedovanje svetu EU bolj farsa kot resno zakonodajno delo, se je pokazalo že, ko so v Budimpešti predstavljali svoj program in si izbrali trumpovski slogan Naredimo Evropo spet veliko. Tudi novi zaplet kaže, da Madžarski pod Viktorjem Orbánom ni več mar za interese Unije in lojalno sodelovanje v njenem okviru.

Brez posvetovanja z drugimi je na seznam držav, za katere velja manj strog režim za dostop njihovih državljanov do trga dela, uvrstila še Rusijo in njeno zvesto sledilko Belorusijo. Zaradi celotnega geopolitičnega konteksta z rusko invazijo v Ukrajino, intenzivnega hibridnega delovanja in vse več sabotaž po Evropi je takšno odpiranje vrat v EU in schengenski prostor nevarnost.