Na tajvanskih predsedniških volitvah prepričljivo vodi favorit Lai Ching-te

Na Tajvanu poteka štetje glasovnic po zaprtju volišč, na katerih je danes okoli 20 milijonov volivcev odločalo o predsedniku in sestavi parlamenta tega samoupravnega otoka. Po zadnjih podatkih prepričljivo vodi favorit Lai Ching-te, ki se predstavlja kot naslednik odhajajoče predsednice Tsai Ing-wen in zagovornik demokracije.

Volišča na Tajvanu so se zaprla ob 9. uri po srednjeevropskem oziroma ob 16. uri po lokalnem času. Izidi bodo predvidoma znani še danes, volitve pa pozorno spremljata tako Peking kot Washington, ki se borita za vpliv v tej strateško pomembni regiji.

Trenutno je daleč v ospredju favorit iz Demokratske napredne stranke (DPP) Lai Ching-te, ki glede na podatke tajvanske volilne komisije o preštetih glasovnicah z več kot 60 odstotkov volišč vodi z nekaj več kot 41 odstotki preštetih glasov.

Sledi mu kandidat opozicijske stranke Kuomintang (KMT) Hou Yu-ih s približno 33 odstotki glasov, kandidat Tajvanske ljudske stranke (TPP) Ko Wen-je pa je na tretjem mestu s približno 25 odstotki glasov.

Podatki kažejo, da je Lai Ching-te na dobri poti do zmage v tekmi za predsedniški položaj, za kar potrebuje približno pet milijonov glasov. Po najnovejših podatkih volilne komisije je že presegel to mejo in prepričljivo vodi pred najbližjim zasledovalcem.

Kandidat KMT Hou Yu-ih je že priznal poraz in čestital svojemu tekmecu. »Hvala vsem. Potrudil sem se po svojih najboljših močeh. Upam, da se bodo vse stranke lahko soočile z izzivi, ki nas čakajo. Potrebujemo enoten Tajvan,« je dejal na zborovanju svoje stranke v Taipeiju.

Lai je bil že pred volitvami favorit za zmago in se predstavlja kot naslednik odhajajoče predsednice Tsai Ing-wen, ki je gojila tesne stike z ZDA. Kitajska je proti temu večkrat protestirala, tako z ostrimi izjavami kot vojaškimi manevri.

Podporniki stranke KMT. FOTO: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Lai, ki prav tako prihaja iz DPP, se je med kampanjo predstavljal tudi kot zagovornik tajvanskega demokratičnega načina življenja. »To je težko priborjena demokracija. Vsi moramo ceniti našo demokracijo in navdušeno glasovati,« je dejal novinarjem, ko je oddal svoj glas v mestu Tainan na jugu države.

Njegov glavni nasprotnik Hou Yu-ih iz opozicijske stranke Kuomintang se je medtem zavzemal za toplejše vezi s Kitajsko in obtoževal DPP, da vznemirja Peking s svojim stališčem, da je Tajvan že neodvisen.

Običajno prevlado DPP in KMT na letošnjih volitvah je skušal razbiti kandidat TPP Ko Wen-je. Četudi ni mogel računati na zmago v predsedniški tekmi, bi dober volilni izid stranki TPP lahko ponudil možnost, da skupaj s KMT oblikuje opozicijsko poslansko večino v parlamentu.

Tajvan od konca državljanske vojne leta 1949 deluje neodvisno od kitajske celine, vendar Peking otok v okviru politike ene Kitajske še naprej obravnava kot del svojega ozemlja. Medtem ko kitajski predsednik Xi Jinping odkrito govori o združitvi otoka s celino, del tajvanskih političnih sil pa o neodvisnosti, večina Tajvancev še naprej želi ohranjati status quo in s tem mir.

Kitajska vojska je večer pred volitvami po poročanju AFP sporočila, da bo sprejela vse potrebne ukrepe za zatrtje vseh oblik poskusov tajvanske neodvisnosti. Ameriški državni sekretar Antony Blinken pa se je nekaj ur pred odprtjem tajvanskih volišč v Washingtonu sestal z visokim kitajskim uradnikom in poudaril pomen ohranjanja miru in stabilnosti v Tajvanski ožini.