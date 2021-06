Na tapeti bo tudi Ukrajina

V nadaljevanju preberite:

Ruski komentatorji ugotavljajo,­ da bo Ukrajina ena od glavnih tem prvega pogovora na štiri oči med dolgoletnim voditeljem Rusije Vladimirjem Putinom in njegovim ameriškim kolegom Joejem Bidnom, ki bo pojutrišnjem v Ženevi. Putin je konec prejšnjega tedna izjavil, da bi bil vstop Ukrajine v Nato prestop »rdeče črte« za Moskvo.



Včeraj je ruski predsednik za rusko državno televizijo povedal, da srečanje z Bidnom ne bo zapravljena priložnost, če jima bo uspelo vsaj vzpostaviti osebne odnose in neposredni dialog ter delujoče mehanizme tam, kjer imata državi skupne interese. To so po njegovih besedah strateška stabilnost, regionalni konflikti, skrb za varstvo okolja in ekologijo nasploh ter gospodarsko sodelovanje. O katerih »regionalnih konfliktih« bosta govorila z ameriškim kolegom, ni povedal.