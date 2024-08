Na Zahodnem bregu v nasilju judovskih naseljencev ubit Palestinec

Najmanj en Palestinec je bil ubit v nasilju judovskih naseljencev v vasi blizu Nablusa na okupiranem Zahodnem bregu. Približno 50 zamaskiranih naseljencev je v četrtek vdrlo v palestinsko vas Džit ter požgalo najmanj štiri hiše in šest avtomobilov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah palestinskega zdravstvenega ministrstva je mladi Palestinec umrl zaradi strelne rane.

Izraelska vojska (IDF) je sporočila, da preiskujejo smrt. Varnostne sile pa so pridržale enega izraelskega državljana. Ob tem so pri vojski obsodili »tovrstne dogodke in izgrednike, ki škodujejo varnosti, redu in miru ter odvračajo IDF in varnostne sile od njihove glavne naloge preprečevanja terorizma in zaščite varnosti prebivalcev«.

Izraelski predsednik Jicak Hercog je obsodil nasilje, ki ga je označil za pogrom. Premier Benjamin Netanjahu pa je zagotovil pregon odgovornih za kriminalna dejanja.

Nasilje je obsodila tudi Bela hiša. »Napadi nasilnih naseljencev na palestinske civiliste na Zahodnem bregu so nesprejemljivi in se morajo končati,« je v izjavi sporočil tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost. Izraelske oblasti je pozval k sprejetju ukrepov za zaščito vseh skupnosti.

Razmere na okupiranem Zahodnem bregu so se zaostrile po začetku vojne v Gazi lani oktobra. Od takrat je bilo na območju ubitih že več kot 600 Palestincev, okrepilo se je tudi nasilje izraelskih naseljencev.